中国过半中小学生放学后几乎没有和朋友玩耍的时间

中国儿童中心18日召开新闻发布会，推出中国首部“儿童蓝皮书”，介绍中小学生的参与度情况，并表示过半学生放学后几乎没有和朋友玩耍的时间。

据中通社报道，由中国儿童中心、社会科学文献出版社发布的《中国儿童参与状况报告（2017）》于18日正式推出，是中国首部以“儿童参与”为主题的研究报告。该书通过对内地7个城市的8847名中小学生（小学、初中、高中）的调查，分析了当前中国儿童学校和幼儿园参与、校外参与、社区参与等方面的状况。

调查结果指出，中国的中小学生对于日常生活方方面面的参与有着广泛的兴趣，也有切实的行动，他们渴望了解社会、参与真实的社会进程。其中，有52.2%的学生当过志愿者，73.9%捐过款，还有69%的人最感兴趣的是环境问题。

调查数据显示，儿童生活主题单一、生活范围偏于狭窄是当前内地普遍存在的现象，有逾半数的中国中小学生在放学后几乎没有和朋友玩耍的时间，其中，小学生为54.6%，初中生为61.4%，高中生为66%。另外，他们要花费大量时间处理家庭作业，近30%的小学生和54.6%的初中生每天都要花2个小时以上来完成作业。

此外，当前中国儿童校外生活的主要内容也被学校的学习所占据。有48.4%的中小学生每天都会跟父母谈论学习，48.9%的中小学生都参加了校外补习班。

中国国家教育咨询委员会委员谈松华表示，在教育理念上，应当承认儿童在各个方面具有主体地位，尊重其权利，全社会对此需要一个观念转变的过程。

据瞭解，“儿童参与”是指儿童有机会亲身参与到广泛的家庭、社区、学校、社会及文化生活中，接触真实的自然界和社会生活，获得丰富和均衡的生活体验和教育实践的过程。

免费试阅14天