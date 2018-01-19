台湾新型运输舰加码10亿预算 启动第四次招标

台湾海军代号“鸿运计划”的新型两栖船坞运输舰，历经三次流标，防务部门19日公告第四度招标，船体载台预算，从原先37亿新台币（1.66亿新元，下同）提升到46亿。

据中通社报道，台湾海军计划，耗资62亿9700万元，在5年内兴建1艘新型两栖船坞运输舰，预计在2021年交舰测试后服役，希望大幅提升两栖登陆速度与人道救援能力。预算中船体载台原规划37亿204万元，开放民间厂商投标，其他预算用于武器系统、技术服务等。

防务部门去年4月针对新型两栖船坞运输舰首度启动招标，因无造船厂投标而撤案；6月第二度招标，仅有一家造船厂投标，不符须三家以上合格厂商投标的规定，流标收场；防务部门7月再度公告招标，此次已不受三家以上厂商投标的条款限制，最后仍仅一家造船厂投标，但防务部门截标后进行资格审查，发现该厂造船计划书不符招标规范，因此被判定为资格不符，导致该案第三度流标。

历经三次流标，防务部门当天公告此案第四度招标，船体载台预算，从原先37亿204万元，提升到46亿3576万元，增加近10亿元预算，希望能降低厂商疑虑。而“鸿运计划”是蔡英文当局首个舰艇自造案，若再度流标，恐将重创蔡英文的舰艇自造政策。

军方表示，规划中的新型两栖船坞运输舰排水量1万吨，舰身长度为153米，续航力约7000海里，船速最高21节，可搭载两栖登陆舰艇、两栖突击车、重型车与直升机等；平时亦可作为海上野战医院，若遇海外发生重大天灾时，可执行人道救援任务。

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