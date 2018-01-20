大陆航空公司呼吁台湾顺应民意　批复两岸春节航班

春节临近，台湾当局对大陆航空公司“开刀”，阻挠两岸176班春节航班批复。东方航空公司19日呼吁台湾民航主管机构关注旅客需求、顺应民意，尽快确认公司两岸春运加班计划。

据中新社报道，东方航空公司当天发布的《关于2018年东航两岸春运加班计划的声明》中称，现已有大量台胞和大陆游客向公司问询航班情况，若加班计划未能执行，将对两岸旅客春运出行造成严重影响。

东方航空申请106班、厦门航空申请70班，合计176班两岸春节加班机，至今尚未审核过关，预计将影响5万名旅客。台湾当局此举意在报复大陆本月初开通的M503航线。

东方航空在声明中表示，春节是中华民族的传统佳节，为满足两岸旅客节日里探亲交流和观光旅游需求，公司已按照正常流程，申请了106班（往返212班）两岸春节加班航班，截至目前已有近2万名旅客预订了航班，预计将有近4万名旅客搭乘相关航班往返两岸。

厦门航空当天也发表声明，称受台湾方面干预，厦航根据两岸市场需求申请的70班两岸春节加班机可能无法执行，这将严重影响台湾人返乡过年与亲人团聚的行程安排。厦航呼吁台湾有关部门能够顺应民意，满足民众迫切需求，为众多台湾同胞返乡过年提供便利。

大陆民航局发言人当日也证实，台湾当局以大陆东航、厦航使用M503航线及其连接线为由，阻挠两航空公司共176班春节加班计划的批复。发言人表示，对这种罔顾两岸人员往来尤其是台胞返乡过节需求的做法，漠视两岸人民福祉，伤害两岸人民感情的行径，我们予以谴责。

发言人重申，M503航线及其连接线是经各方专家充分技术论证并经国际民航组织批准的国际航路，不存在所谓安全性问题。发言人表示，我们呼吁台湾有关部门，尊重两岸人员往来和台胞台商春节返乡需求，尊重两岸就春节加班达成的共识，尽快批复两岸春节加班。

免费试阅14天