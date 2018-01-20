股市就业率齐攀升 香港经济稳步向好

恒指19日在“北水”带动下，收报32254点，连续第三日刷新历史纪录。截至19日收盘，恒生指数本周升幅2.68%，今年已累计上涨7.8%。

据中新社报道，去年底至今，在创下14连涨的史上最长连涨天数纪录后，恒指又连续打破最高点位纪录。

来自经济基本面的支持，让这一轮“慢牛”比2007年的“疯牛”更加稳定，无论是内地刚刚公布的去年GDP增速6.9%是稳中向好、好于预期，还是香港去年GDP增速预计3.9%，几乎倍增于前年的2%，都给港股带来坚实的利好因素。因此，市场也充满了乐观的情绪，成交金额连续5天在1600亿港币以上，其中“互联互通”的“北水”的主要标的汇丰、港交所、平安保险、内银股等，轮番在本轮上涨中拉升指数。

信诚证券联席董事张智威对中新社记者表示，“港股通”部分对推涨大市有极大的功劳，相信“北水”依然会留在场内，因为几个主要标的仍有各自的利好的因素，很有可能会继续突破高位。另外，现在香港有几大基建将落地，经济数据势头良好，所以股市能够不断创新高。

香港经济学会顾问刘佩琼对记者表示，内地经济稳中向好，成为了香港经济发展的强大后盾。在香港市场的半壁江山是内地企业的股票，内地扩大开放金融市场，也促进了香港金融市场的活跃度。

港股连创新高，也极大激发了市民的热情。记者在位于港岛北角的一间中国银行证券服务区内见到，厅内电脑全部被占用，股民坐在电脑前，目不转睛地盯着屏幕，手不停地敲打桌上的键盘，输入自己看好的股票编号，时不时在本上做着记录。

股民李女士说，最近港股形势好，由于现在每天成交量太高，导致买卖专线电话都打不通，所以只能在证券交易所或者银行“人工购买”。

已经入市30年的胡先生对记者说，自己3年前就买入了腾讯，对这类蓝筹股十分有信心。内地经济的发展会一定程度上影响香港股市。“沪港通”和“深港通”的开通也会使港股市场更加活跃，带来更多成交量。

去年中旬才加入港股市场的何先生同样青睐科技股，他很期待同股不同权新政下，新经济公司的上市。何先生相信，港交所的这一大改革会吸引一些像蚂蚁金服这样的好企业来香港上市，从而提高香港股票市场的竞争力和活跃度。

何先生透露，近期股市的疯涨为自己带来不少“财力”，自己购买了一块劳力士手表和一件名牌大衣，还陆续购买了一些家电用品，算一下也有差不多10万港币。他更形容近来的生活是“美滋滋”，“这种大势之下，应该人人都有得赚吧！”

股市向好，市民购物欲也大增。对此，刘佩琼对记者分析称，港股屡创新高由经济基本面以及内地资金流入共同造成，也增加了财富效应，大家赚了钱，消费相应地也增加了。

作为“晴雨表”的股市形势一片大好，18日香港统计处公布的失业率数据也不遑多让，显示新一届特区政府上任以来，香港经济健康发展。

数据显示，去年10月至12月的香港失业率降至2.9%，是近二十年以来首次低于3%，维持全民就业状态。

香港工联会理事长吴秋北对中新社记者表示，维持全民就业的状态是可喜的现象，在全世界来看，解决了就业问题，都是政府非常好的政绩。

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