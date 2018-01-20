中国三大运营商签约多家航空公司提供空中上网服务

中国多家航空公司日前宣布解除“手机禁令”，东方航空、海南航空多个航班实现空中上网。中国三大电信运营商已经签约多家航空公司，测试与飞机改造工作正在进行当中，预计不久将提供更多航班的空中上网服务。

据中新社报道，1月16日，中国民航局发布《机上便携式电子设备（PED）使用评估指南》，意味着在飞机上使用便携电子设备有规可循。

对于飞机上网，一部分是飞机和地面网络的通信，另一部分是最近备受关注的机上WIFI。目前，要实现航空机载通信，主要有两种方式，一是ATG方案，利用地面基站与飞机通信实现民航飞机的网络接入；另一种是利用Ku频段卫星通信提供空中上网服务。

18日，东航、海航率先提供空中上网服务，是由中国电信所提供的卫星通信方式实现的。中国电信是三大基础电信运营商中唯一拥有卫星移动通信牌照的运营商，将加快推进高通量卫星（HTS）网络部署和综合业务运营平台升级。

据介绍，中国电信从2014年开始与东航、南航、厦航、海航和国航合作，在全球范围内为中国航空公司航班提供航空互联网服务。截至目前，在网中国航空公司飞机总量突破112架。

中国移动可以提供两种方案的上网服务。在此之前，中国移动和中国国航已经开展ATG方案合作，进行多次飞行测试。2014年以来，中国移动改造并开通北京-成都、北京-上海、北京-广州三条热门航线共计52个基站。

中国移动透露，卫星通信方案方面，已签约东方航空、南方航空、厦门航空，正在改造飞机，即将首飞。

去年4月，中国联通与航美在线、海特凯融联手，成立合资公司“联通航美”，机载Wi-Fi市场化进程加快。联通集团称，联通航美已与东航、南航签署了航空互联网测试服务协议，不久就能提供试商用服务。

中国民航工作会议提出，2018年将试行高空移动终端接入局域网或互联网服务。预计到2021年，中国机上互联网机队规模有望接近总机队规模的50%，超过2400架。

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