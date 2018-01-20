北京常住人口17年来首现负增长　常住人口2170.7万

北京2017年末，全市常住人口2170.7万人，比上年末减少2.2万人，下降0.1%，为2000年以来首次出现负增长。

中新网报道，据北京市统计局、国家统计局北京调查总队昨天发布的数据，从年龄构成看，0-14岁常住人口226.4万人，占全市常住人口的比重为10.4%；15-59岁常住人口1586.1万人，占73.1%；60岁及以上常住人口358.2万人，占16.5%。从城乡构成看，城镇人口1876.6万人，乡村人口294.1万人；城镇人口占全市常住人口的比重为86.5%。

北京市统计局副局长、新闻发言人庞江倩分析说，出现负增长的变化符合北京市人口发展变动趋势。“十二五”以来，北京常住人口呈现增速增量双下降态势，无论增量还是增速都逐年递减，下降幅度也越来越大，“2017年的人口变化符合这个态势”。人口的变化有四方面因素。第一个因素，从全国看，人口呈现低出生、低死亡的低自然增长，人口总量保持低速平稳增长，近年来，全国人口每年增速为0.5%左右，15-59岁的劳动年龄人口数逐年减少。

第二个因素，人口向特大城市流动速度在放缓。在中国推进城镇化的大背景下，中西部发展水平不断提高，城乡和区域差距不断缩小，特大城市对人口的吸引力在逐渐减弱，部分省市出现了流出人口放缓和人口回流的趋势。

第三个因素，人口增长与经济增长、产业结构密切相关，经济增速放缓以及产业结构优化将带来就业人口的增长放缓，从而影响人口总量的放缓。从2011到2017年常住人口增速和经济增速对比看，两条曲线态势一致。此外，产业结构调整和人口增长之间也存在一定关系，随着非首都功能疏解、高精尖经济结构构建，劳动密集型产业人口将减少，影响人口总量的变化。

第四个因素，2017年北京的自然增加人口减少了。自然增加人口即出生人口减去死亡人口，去年，全市常住人口中自然增加人口为8.2万人，比2016年减少7000人，其中，出生人口减少了5000人，死亡人口多了2000人。

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