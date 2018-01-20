李嘉诚家族欲200亿出售重庆项目　十年地价涨十倍

李嘉诚拟再次出售内地一处资产，报价200亿元人民币（41.24亿新元，下同）。

据澎湃新闻报道，重庆市南岸区杨家山片区一宗大型商住综合地块正在寻求买家，该地块的持有人为和记黄埔地产（重庆南岸）有限公司。资料显示，该宗出让地块正是李嘉诚旗下和记黄埔地产公司与南岸区政府签订的杨家山旧城改造项目的所在地。

地价涨近十倍

2007年，时任和记黄埔地产公司集团董事、总经理周伟淦与南岸区政府签定合同，以24.5亿元的代价接手南岸杨家山片区约164万平方米（约2500亩）土地。

根据协议，地块将发展为集居住、商业、绿地及市政设施于一身的大型综合项目。由李嘉诚旗下香港长江实业(中国)有限公司、和记黄埔地产有限公司，与重庆洋世达集团合资成立和记黄埔地产(重庆南岸)有限公司进行开发。

而正在寻求买家地块仅是2500亩中的一部分。一位深耕重庆的房企业内人士透露，该宗地块归属的整个项目为2007年获得，总占地面积约103万平方米（约1500亩），容积率3.2，总建筑面积为335万平方米。

未开发净地为84万平方米，总建筑面积270万平方米，其中住宅为241万平方米，商业为29万平方米。

目前，尚不得知该地块另外1000亩土地的现状，可以肯定的是，如今计划转手的地块的确位于杨家山旧城改造项目的范围内。

据悉，该项目获取时的成交楼板价约760元/平方米，如今该项目周边成交的住宅和商住项目的地价约7000元/平方米，涨了近10倍。

李嘉诚家族2017年出售了多个中国项目。

2017年7月底，李嘉诚以145亿港币出售和记电讯国际有限公司；

2017年9月，李嘉诚表示将出售两宗分别于1993年和1998年买入的位于“世界最贵街道”的地块，此次交易获利约19.3亿港元；

而近期抛售的交易额度最大的香港资产莫过于中环中心。2017年11月1日，李嘉诚名下长实集团将宣布以402亿港元转让中环中心。中环中心于1998年落成，位于香港繁华地区皇后大道，地理位置十分优越，同时也是香港著名的摩天大楼之一，高度达到346米，可以尽览海景，是维多利亚港两岸的地标建筑。

随后12月20日香港联交所披露的公告显示，李嘉诚麾下长江实业集团有限公司的附属公司置富产业信托，正以20亿港元（2.56亿美元）出售香港一座购物中心。

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