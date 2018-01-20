陈水扁祝寿李登辉　监狱发函警告

保外就医的陈水扁日前违规到台北市外双溪向台湾前总统李登辉祝寿，台中监狱昨召开审查会，决议他未来活动需在七天前提出申请，还要有完善医疗准备、安全维护评估；自本月起，要求他除原有医疗团队外，每月增加其他医学中心的检查诊断书，作为后续展延的评估。中监并发函警告陈水扁：“切勿一再自误”。

据联合新闻网报道，中监在函中细数被控贪污的台湾前总统陈水扁近来违反规定事证，以附表说明时间、地点和具体违规事项，包括：到台北教育大学北师美术馆参观画展、到新竹弔祭立委柯建铭母亲、到新光医院探访医师王诚良，以及最近到翠山庄探视李登辉，都被中监认定违规。

台中监狱副典狱长李进国表示，扁多次未申请即参加活动，北上为前总统李登辉祝寿，事前仅说“北上访友”，昨天下午审查小组召开会议决议要求扁配合改善，并发函给陈水扁，要求扁遵守监狱行刑法及保外医治管理的相关规定，“切勿一再自误”。

李进国强调，扁近来几次参加的活动，经媒体报导后，引起外界对陈前总统的病况及保外就医必要性的质疑。中监要求从本月开始，除原有扁医疗团队外，每月必须增加其他医学中心就诊及检查的诊断书，作为中监是否展延保外就医的依据。

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