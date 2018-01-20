大律师公会新主席﹕高铁一地两检“三步走”方案存在宪制缺陷

有“人权大状”之称的资深大律师戴启思，日前击败竞逐连任的公会主席林定国，当选大律师公会新主席。戴启思昨接受本报访问，表示未来一年或有立法会补选、《国歌法》立法和《基本法》23条等相关法律议题，公会将适时（timely）表达意见， 更早引起公众注意（alert people sooner rather than later）。他反驳有意见认为其立场和外国人身分或会影响公会与中央关系，强调公会真诚表达对法律议题的意见，而他是香港永久居民，应获得平等对待。

重申一地两检存缺陷 盼政府回应

据《明报》报道，戴启思昨天接受访问时重申，高铁一地两检“三步走”方案存在宪制缺陷（constitutional flaw），希望政府能回应前任执委会对一地两检提出的关注，并解释为何一地两检符合基本法。前任执委会去年底发表声明，批评人大常委会说一地两检符合基本法便是符合，相关做法是回归后在港落实执行基本法的最大倒退，严重冲击一国两制和法治。

戴启思昨深夜在公会改选后记者会称，自己10多年前当公会主席时与内地机构有良好工作关係，看不到现时会转变。他昨向本报表示，中央与香港意识到彼此制度差异的同时，亦应能互相沟通，期望若表达自己不被一些宪制论点说服时，“另一边”能说“你有你的道理（fair enough）”。他补充，上任后会关注业界生计议题，包括法援制度和新晋大律师前景等。

林定国昨在同一记者会上表示，落选后没有感到难受，强调尊重选举结果。他昨未有回复本报查询。

汤家骅料更难说服中央

曾任公会主席的行会成员汤家骅表示，不预测公会与中央关系在公会换届后会否转差，但相信从中央角度而言，公会日后在重大议题上的说服力会减低，因“愈用极端语言，能说服对方（中央）的机会愈低”。他说，过去公会主席由外国人担任时，与中央的联系比较低调，但难评论会否因较少沟通，而令双方关係较不密切。

汤家骅昨在面簿发文，形容“展望将来，公会在政治立场上肯定将持续强硬”，又称“新主席与部分执委成员在多宗极具争议性的政治诉讼中长期代表社会某方政治群体，希望日后在这些政治敏感议题上，不会出现利益冲突的情况”。

全国港澳研究会副会长刘兆佳认为，公会新执委会“更加坚持香港法律观点”，对内地法律立场持不同意见，预料公会与中央的摩擦会增加。

陈文敏﹕谁上场都不影响沟通

戴启思名单成员、当选执委的港大法律学者陈文敏，昨在港台、商台节目访问表示，公会与中央向来保持专业关系，无论谁上场都不会影响沟通，而公会与内地的交流是长期的，公会一直举办的访京交流团将会继续。

对于汤家骅的评论，陈文敏强调公会立场不是为强硬而强硬，而是坚持基于理性作批评。陈文敏亦反驳说，看不到在诉讼中代表某政治背景的人就会有利益冲突，因大律师代表当事人，是在法律上维护当事人利益，并非代表认同当事人所做的事和立场，形容这是“法律ABC（意指基本知识）”。

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