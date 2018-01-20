中国驻美使馆回应美《国防战略报告》涉华内容

中国驻美国使馆发言人19日针对美国国防部发布的《国防战略报告》涉华内容发表谈话，称希望美方顺应世界潮流和民心所向，客观、理性地看待当今世界和中美关系，同中方相向而行，维护中美关系健康稳定发展。

根据中新网报道，中国驻美使馆发言人表示，中国人有句话叫“相由心生”，说的是一个人对事物的理解和观感由他的内心决定。正所谓你戴什么颜色的眼镜去看世界，世界在你眼里就是什么颜色的。当今世界，和平与发展是时代的主题，也是人类社会的共同愿望。如果有人始终满脑子“冷战”思维和“零和”博弈，他们看到的世界注定是充满竞争和对抗的。

中国驻美使馆发言人称，中国是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。我们始终不渝走和平发展道路，坚定不移奉行互利共赢的对外开放战略。我们积极发展全球伙伴关系，而非寻求全球霸权。我们秉持共商共建共享的全球治理观，倡导国际关系民主化，致力于构建新型国际关系和人类命运共同体。中国在世界各地的经济和外交活动受到各国普遍欢迎。

中国驻美使馆发言人表示，中美两国在维护世界和平稳定、促进全球发展繁荣方面肩负着重要的责任，拥有广泛的共同利益。我们希望美方顺应世界潮流和民心所向，客观、理性地看待当今世界和中美关系，同中方相向而行，维护中美关系健康稳定发展，这才是符合两国人民和世界各国人民利益的正确选择。

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