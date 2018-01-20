涉嫌贿赂 中国一带一路企业遭孟加拉列入黑名单

据孟加拉国媒体报道，孟加拉财政部长穆希特在接受采访时表示，“中国港湾工程有限责任公司”（简称“中国港湾”）因行贿政府官员，已被孟加拉国政府列入黑名单，将不准在孟加拉参与任何未来的建设项目。

据《每日星报》的报道说，穆希特在接受采访时表示，此前，“中国港湾”已经获得了孟加拉国内达卡到西莱特（Dhaka-Sylhet ）公路的道路拓宽项目，将一条长约226公里的公路从现在的两条车道拓展成为四条车道的宽度。这次“中国港湾”被发现行贿孟加拉官员，不是为了获得该项目，而是“为了讨好官员，以便挪用项目资金。”

“中国港湾”行贿的对象是孟加拉国公路运输和桥梁部一名新上任的司长，贿赂的方式是现金，名目为“礼物”，金额大约为500万孟加拉塔卡（约相当于8万美元）。该名司长没有接受这份“礼物”，而是通过公路运输和桥梁部将贿赂现金全额交还给了中国大使馆。

穆希特表示，由于中国港湾的行贿事件，“我们不得不取消了这个项目的合作，并将这家公司列入了黑名单。”在被问及这一事件是否会影响到“中国港湾”在孟加拉国已经签署的其他项目时，穆希特说，政府正在研究此事，但至少，孟加拉政府已经决定自己出资建设这一道路拓宽项目。

“中国港湾”是香港上市的中交股份公司的全资子公司，代表中交股份在国际工程市场开展业务，近几年可谓颇有斩获，比较知名的项目包括巴基斯坦的瓜达尔港和斯里兰卡的汉巴托塔港，是中国国企“走出去”、践行“一带一路”战略的标杆性企业。

2016年10月，习近平出访孟加拉国时，与孟加拉政府签署了一笔涉及26个项目的软贷款，金额高达215亿美元。达卡到西莱特公路拓宽项目正是这26个项目之一。

据印度媒体《印刷报》（The Print）报道，孟加拉方面认为，这26个项目都是政府间合约（government-to-government deal）。然而，在就具体项目进行谈判时，中国公司试图改变原本政府间达成一致的投资额度。

就达卡到西莱特公路拓宽项目来说，孟加拉公路署原本估算的项目成本约12亿美元，而中国港湾的要价将近24亿美元。孟加拉国公路署总工程师布义岩（Abul Kashem Bhuiyan）表示：“我们计算了各种成本，包括通货膨胀和材料价格上涨的因素。但是，中国公司给出了这样一个价格，令人难以接受。”

报道称，中方与孟方在投资额度上不能达成一致，并因此产生了一些不和谐的气氛，已经持续了几个月了。孟加拉国方面通过官方途径向北京表达了抱怨情绪，但北京方面并未对“中国港湾”施加任何压力。也就是说，中国政府并没有对这些“政府间合约”的承诺负责，而是放任中国公司改变条件。

报道还说，这些项目所涉及的金额和投资模型并非公开透明的，因而为将来的承建方增加成本留下了活口。公路拓宽项目正是因此而产生了争论。

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