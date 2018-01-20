台车台造？ 柯文哲：不可能一步登天

昨天民进党前立委、台湾车辆公司董事长蔡煌瑯更为了捷运万大线车辆采购相关标案，在面簿痛批台北市政府排除岛内车厂资格投标，无疑图利他国厂商，还直言“柯P，我们真的火了！”柯文哲今早受访时坦言，台湾厂商要做统包确实还是没有能力，捷运局评估后不愿承担这个风险，加上万大线有时程压力，所以最后才排除；此外，国车国造问题，应该有整体产业计划，逐步升级，不可能一步登天。

据中时电子报报道，对于蔡煌瑯的批评，柯文哲今说明，万大线这个案子在市府里面开了好几次会，他自己也跟蔡煌瑯开了大概三次会议，主要问题就在于，捷运局评估仍应找有经验的厂商，否则恐会有风险，加上招标有时程，如果不赶快决定，万大线会延迟，所以，虽然他知道蔡煌瑯希望一步登天，但捷运局不肯，风险对他们太大，不愿意承担，自己也支持捷运局最后的专业判断。

柯文哲指出，关于国车国造议题，北市府也去跟交通部开很多会，过去台北捷运花6000亿新台币（269亿新元），却仍没有建立本土轨道产业，如果将来民进党政府还要花6000亿做轨道运输，应该要有计划的慢慢提升产业，不是说一下全包给你，因为实际上目前确实没能力承包。

柯文哲进一步说明，台湾的厂商没有能力做统包商，但可以做分包商，所以若有国家整体政策，可以在合约中尽量要求统包商分包给台湾厂商，并逐步提高分包百分比，这是有计划的提升，而不是一下就全部统包。

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