中国工程师窃商业机密 在美判5年

中国软体设计工程师许家强（Xu Jiaqiang，音译）涉嫌窃取美国一家科技公司专属软体程式码，以经济间谍罪起诉，被判5年有期徒刑。

联合新闻网报道，司法部声明宣布32岁的许家强刑期。这份声明没有透露这家公司名字，但许家强是国际商业机器公司（IBM）在中国公司的前员工。

美国联邦检察官柏曼（Geoffrey Berman）说：“许家强先前在联邦法院承认窃取美国雇主的高科技商业机密，企图让中国政府受益。”

许家强2016年认罪，坦承犯下窃取商业机密相关的罪行。官员表示，他企图让中国国家卫生和计划生育委员会受益，也曾向卧底联邦探员兜售软体程式码。

根据法院文件，许家强承认他复製专属软体程式码，并在2014年离职时将这些程式码一併带走。

2015年他在纽约州白原市（White Plains）一间饭店与2名卧底探员见面，兜售为了隐藏来源、已经修改过的软体。

根据司法部声明，当时许家强告诉探员，他也提供相同的程式码给“多名特定顾客”。

许家强在工作平台社群网站领英（LinkedIn）的个人资料显示，他有德拉瓦大学（University of Delaware）电脑科学学位，且2010到2014年在北京的IBM任职过。

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