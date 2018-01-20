美军舰擅入黄岩岛邻近海域 中国予以警告驱离

1月17日，美国海军“霍珀”号导弹驱逐舰擅自进入中国黄岩岛12海里内海域，中国海军“黄山”号导弹护卫舰当即行动，对美舰进行识别查证，并予以警告驱离。

当前，在中国和亚细安国家的共同努力下，南海局势不断趋稳向好。在此形势下，美方一再派遣军舰非法进入中国南海岛礁邻近海域，危及双方舰机和人员安全，威胁中国主权和安全，破坏地区和平稳定，与两国两军关系稳定发展的势头背道而驰。我们希望美方尊重中方主权，尊重域内国家的努力，不要无事生非，兴风作浪。中国军队将继续履行防卫职责，加大海空巡逻警戒力度，坚定捍卫国家的主权和安全，坚定维护地区和平稳定。

中国外交部发言人陆慷说，美方军舰有关行为损害中国的主权和安全利益，对中方在有关海域开展正常公务活动的船只和人员安全造成严重威胁，违背国际关系基本准则。中方对此表示强烈不满，将采取必要措施，坚定维护中国主权。

陆慷表示，中国对黄岩岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。中方一向尊重和维护各国依据国际法在南海享有的航行和飞越自由，但坚决反对任何国家以航行和飞越自由为名，损害中国的主权和安全利益。“我们强烈敦促美方立即纠正错误，停止此类挑衅行为，以免损害中美关系和地区和平稳定。”

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