知情人士：台湾总统倾向由杨金龙接掌下任央行总裁

一位知情人士指出，台湾总统蔡英文倾向选定现任央行副总裁杨金龙接下彭淮南位置，担任下一届台湾央行总裁，同时也正在寻找新的央行副总裁人选。

据彭博社报道，该知情人士指出，总统蔡英文认为杨金龙熟悉总体经济，并具有汇市操作的经验。彭博四次致电杨金龙办公室，均未获得本人接听。知情人士因消息尚未正式对外发布且未被授权对外发言而不愿具名。

货币政策立场：首重稳健

专长领域：总体经济、外汇、银行业务

经历：自1989年起进入央行工作

学历：英国伯明罕大学经济研究所博士

自1998年开始担任台湾央行总裁的彭淮南，将在2月25日任期结束后退休。杨金龙一直被外界视为最能体现彭淮南货币政策精髓的人选，彭博在2017年8月对经济学家的调查即显示，最看好由杨金龙接手执掌央行兵符。

对于彭博寻求回应，总统府发言人林鹤明未确认上述消息，他通过手机讯息表示，新任中央银行总裁的人事安排，只要人选确定，就会对外界公布。

杨金龙相关背景：

今年64岁的杨金龙除了早年在台湾金融研训院前身做过研究员，职业生涯几乎都在央行度过，从央行经济研究处研究员做起，受彭淮南的青睐，一路高升至副总裁，任职央行已有28年时间。他历经主管台币汇率和利率调控的两大业务，是典型的央行老手。

在面临全球市场暗潮汹湧下，新任央行总裁将面临多项挑战，包括台湾何时启动升息、避免再被美国的汇率报告点名、权衡全球央行决策透明化的潮流、协助台湾经济摆脱低薪等议题。



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