王健林：万达国内资产占比达到93% 2017年承受了磨难

20日，大连万达集团董事长王健林在哈尔滨召开的集团2017年会上表示，2017年万达集团资产7000亿元，其中国内资产占比93%，国外资产占比7%。

据澎湃新闻报道，王健林指出，2017年是万达集团历史上难忘的一年，万达经历了风波，承受了磨难，在困难的经营条件下，仍然较好地完成各项工作任务。

王健林在年度工作报告中表示，一百年来，全球大型房企无一例转型成功，万达已经改写商业历史，成功转型为服务型企业。

根据万达集团公布的数据显示， 在万达集团2017年的收入中，服务业收入占比为63.4%，同比提高8.4%。在服务业收入中，稳定的租金收入占比约为18%。

王健林同时给出了2018年万达集团各个业务板块的收入计划。王健林表示，万达集团2018年计划收入2479亿元，增幅9%。

其中，商业地产收入1245.4亿元，商管公司收入366.4亿元，租金收入326.8亿元。文化集团收入733亿元，其中影视集团收入581亿元；体育集团收入94.3亿元；文旅集团收入30.7亿元；宝贝王集团收入26.4亿元；金融集团收入408亿元。万达集团其它计划收入92.8亿元。

值得注意的是，王健林在2018年的工作计划中并未提及万达网络科技集团。此前曾有消息称，万达网络科技集团将进行整体转型，现有的业务将会被停止或出售，员工人数也会大幅缩减。

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