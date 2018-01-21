中国十余家航空公司已松绑“机上开机禁令”

20日消息，继东航、海航、南航、厦门航空、春秋航空、祥鹏航空这两日松绑“机上开机禁令”之后，山东航空、四川航空、首都航空、深圳航空、长龙航空也加入“松绑队伍”。目前，已有十余家航空公司放开了机上开机。记者从国航获悉，国航也于1月21日零时起，在国航实际承运航班上允许使用部分便携式电子设备。

据北京晚报报道，出于安全原因，国航表示，全程禁止在航空器上使用的电子设备，包括但不限于发射功率在100mW（含）以上、Wi-Fi工作频率不在2.4GHz波段的便携式电子设备，如无发射功率标识的手机、卫星电话、移动Wi-Fi、对讲机、无人机遥控平台、遥控玩具和其他带遥控装置的便携式电子设备。在滑行、起飞爬升和进近着陆等飞行关键阶段禁止使用，在非飞行关键阶段允许使用的便携式电子设备包括但不限于：未经认证品牌的便携式氧气浓缩器（POC）；笔记本电脑、平板电脑等。

国航航班全程允许使用的电子设备，包括但不限于： 心脏起搏器；助听器；不会影响飞机导航和通讯系统的用于维持生命的电子设备（装置），如认证品牌的便携式氧气浓缩器，持续正压呼吸机。单手可握持的小型便携式电子设备，如智能手机、电子书、视频播放器、游戏机等，关闭蜂窝通信功能选择飞行模式后可在飞行全程使用。在飞行关键阶段应关闭Wi-Fi和蓝牙等功能，且不得连接耳机、充电、数据连接等外围设备，不得使用语音和数据通信。

此外，在飞行期间，当机长发现存在电子干扰并怀疑该干扰来自于旅客使用的便携式电子设备时以及机长必须执行低能见运行程序和启动紧急撤离时，为防止干扰飞机通信和精密导航设备，有权要求旅客关闭便携式电子设备。

免费试阅14天