王赋、莫恭明任重庆市委委员、常委

据重庆日报报道，经中共中央批准，王赋、莫恭明任中共重庆市委委员、常委。
王赋此前任山西省委常委、秘书长；莫恭明此前任广西壮族自治区委常委、玉林市委书记。
公开资料显示，王赋，男，汉族，1962年3月生，山西浑源人，1986年8月参加工作，1985年4月加入中国共产党，研究生学历，经济学硕士、公共管理硕士学位。
莫恭明，男，汉族，1962年9月出生，广西岑溪人，1988年11月加入中国共产党，1983年7月参加工作，在职研究生学历，新加坡南洋理工大学公共管理硕士，高级工程师。
据重庆日报报道，经中共中央批准，王赋、莫恭明任中共重庆市委委员、常委。
王赋此前任山西省委常委、秘书长；莫恭明此前任广西壮族自治区委常委、玉林市委书记。
公开资料显示，王赋，男，汉族，1962年3月生，山西浑源人，1986年8月参加工作，1985年4月加入中国共产党，研究生学历，经济学硕士、公共管理硕士学位。
莫恭明，男，汉族，1962年9月出生，广西岑溪人，1988年11月加入中国共产党，1983年7月参加工作，在职研究生学历，新加坡南洋理工大学公共管理硕士，高级工程师。
请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息