台军阿帕契全战备 拱卫最易两栖登陆海岸

台湾军方高层日前表示，AH-64E阿帕契攻击直升机队今年将全战备成军，29架战机将全部部署在位于桃园龙潭的601旅，成立两个作战队，专职驻守北部地区，负责拱卫中枢。而原计划延役的陆军UH-1H直升机，将在今年底开始陆续汰除，陆军希望在国家财政许可情况下，建案续购32架UH-60M黑鹰直升机。

据联合新闻网报道，美国智库“2049计划”研究员易思安（Ian Easton）新书“中共攻台大解密”指称，国军与解放军文件都指出，桃园海湖沙滩是台湾最适合共军两栖进攻的地点，解放军部队的“桃园登陆区”，北起淡水河口，南至永安渔港。

易思安今日将再次抵台，并为新书观点与读者交换意见。他认为，台湾陆军、陆战队都有能力在海滩上击溃登陆的解放军，台湾本身有太多防守优势。他说，桃园地区是台湾最重兵驻守之地，多年经营工事，两栖登陆很难攻，更别说海岸还有一大堆离岸风机、海上养殖设施与消波块等障碍。

易思安表示，国军有能力在任何解放军两栖部队尚未抵达桃园海滩之前，就给予重击。早在解放军还在福建登船时，就会遭到国军空军的飞弹、无人机、战斗机的攻击。

易思安说，解放军确实有可能在登陆前的轰炸阶段就摧毁大量国军防御部队，然后快速将为数极众的军力送上岸建立坚强的滩头堡，若这个情况发生，他预期情势会演变成较长期的消耗战。战事不会很快结束，虽然解放军一直对外宣传攻台之战将快速结束。但只要台湾的首长还活着，只要为首者还有苦战到底的意志，台湾就会赢，且他相信美国、日本及其他民主国家都不会坐视不管。台湾不会孤单作战。

对于易思安的论点，军方没有评论。但军方说，国军确实将精锐部队部署在北部，此地拥有最多武装部队，除有两个装甲旅外，新成军的两支AH-64E阿帕契攻击直升机作战队，也将全数部署在桃园，负责固守北部地区，并可快速飞抵北至淡水河口、南至永安渔港等一线桃园海岸，对两栖登陆部队实施反击。

陆军向美采购30架阿帕契直升机，在2014年底全数交机，但其中一架在2014年折损，目前29架全部署在位于桃园龙潭的陆军航特部601旅，将成立两支作战队，今年中旬将全战备成军。

陆军原有60架UH-60M黑鹰直升机编制，如今因移拨给空勤总队与空军，减少一半数量，军方也证实，原本因黑鹰移拨因素，计划汰除的30架机龄高达30年的UH-1H直升机，原本要继续延役到民国110年，但因机龄问题，今年底将陆续进行汰除，陆军已计划另建案增购32架黑鹰直升机，希望在国家财政许可下进行采购。

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