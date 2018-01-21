郑若骅谈僭建风波：常不在港没注意　不识前业主

香港新任律政司长郑若骅早上出席电台节目，就僭建风波解画。问到为何银行按揭无提地库，以及为何以比市价多一倍价钱购入相关物业，郑若骅称，当时买物业时，她很多时间都不在香港，“买的时候不为意”。她又说，与家人都很喜欢这物业，而且是自住非炒卖，故“能承担都愿意买这楼”，强调决定买该物业时，未听到雷曼事件。

据明报报道，本身是特许工程师及资深大律师的郑若骅在节目中，被问到为何不知大宅有僭建，她指与家人看物业时，已是现时状况，“连装修都做好了”，“买时好锺意这间屋，好快就决定买，买之后无为意相关事情”。至于“签了文件为何不知”，她重申“实在好忙，无为意到”，加上“家人看到（该物业），亦都好需要尽快有物业搬入去住，喜欢这间屋，无关注到条款”。

不过她强调这不是藉口，“的而且确这物业是我的，是业主，无检视或处理（僭建物），我要承担责任”，故她郑重向市民道歉。

问到为何雷曼事件发生后，仍以多一倍价钱买楼，郑若骅指，“我与家人好喜欢这物业，心仪这物业，因为已经整好了，当时价钱能承担都愿意买这楼”。她称，决定买楼时未听到雷曼事件，“决定买了后才发生”，而且该物业属于自住，无想过“踢契”，“自住用，愿意承担这价钱，付出这价钱买需要及喜欢的楼宇”。

郑若骅否认认识上手业主，亦否认借提高按揭“套现”。至于雷曼事件当年9月中发生，惟她9月底仍签署买卖合约，郑若骅重申“需要一幢物业搬入去，钟意这物业”，强调楼市升还是跌，与“自住”物业无关系。

对于银行接揭文件无提地库，郑若骅说，她买物业时“好多时间都不在香港，买的时候不为意”，但认为这些不是藉口，“始终物业（我）是业主，有僭建我承担责任，可以做得更好，希望大家再一次接受我道歉”。

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