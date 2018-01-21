北京今冬初雪或今晚到来，此前已90天无有效降水

根据气象预报，今夜，北京将有一次全市性的小雪过程，姗姗来迟的北京今冬初雪或将降下。这次降雪范围将覆盖北京主城区，不过预计降雪量并不会很大，不过，对于已经连续90天无有效降水的北京来说，这已是非常珍贵。

据中新网报道，根据北京市气象台此前发布的消息，今天夜间，北京阴有小雪，东风一二级；最低气温-5℃。 对此，北京市气象台还提醒，今日夜间的小雪天气过程中，部分路段会出现道路结冰现象，应注意提前防范。

北京市气象局首席预报翟亮告诉中新网记者，今日的降雪是一场全市性的降雪，主城区的居民都会有明显感觉。

本月月初，号称“最强降雪”的大范围雨雪天气席卷中东部，积雪覆盖面积约110万平方公里。中东部大部地区呈现出了一片“银装素裹”的画面，然而，京津冀地区一直“干着急”，迟迟未见降雪。

在北京，据统计，自去年10月23日至今，北京已经连续90天没有出现有效降水。

按照往年气象记录，北京平均初雪日为11月29日前后，北京今冬初雪为何来得如此之晚。对此，翟亮称，今冬初雪日期总体还在正常范围内，2010年、2013年的初雪都等到了第二年的2月才降下。

根据北京初雪记录显示，1954年以来，北京地区最晚初雪出现在1983至1984年冬天，初雪一直拖到1984年的2月11日才到来；其次是2010至2011年冬天，初雪日为2011年2月10日。

不过，这次小雪天气过后，北京将再次陷入无雪状态。对此，翟亮说，降雪天气的发生，需要同时满足天气系统、水汽、冷空气等条件，无论是此轮降雪之前还是之后，北京形成降水的条件都不够充足，因而也一直缺乏有效降雪。

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