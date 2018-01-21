克罗地亚捣破两国际电话诈骗中心　多名中国人被迫向同胞下手骗财

克罗地亚警方在萨格勒布（Zagreb）捣破两个国际电话诈骗中心，案中集团员工以电话哄骗受害人汇钱到指定户口，部分是人口贩运受害者，被迫从事诈骗活动。

据香港01报道，警方公布已拘捕4人，包括两名克罗地亚人及两名中国籍人士。两名被捕华人分别为27及38岁。这批不法之徒自2017年9月起从事人口贩运活动。他们禁锢至少59名中国籍人士，利用他们从事电骗活动。

罗马尼亚内政部称，歹徒告诉那些被人从中国骗来的华工说，将可藉工作合法快速赚钱然后还债，并将他们送到克罗地亚及斯洛文尼亚工作。受害人被迫随机致电中国的潜在目标，声称是司法部门人士，要求他们汇款到指定户口。

案中一名克罗地亚人涉嫌在萨格勒布租下两个作为电话中心的物业。屋内有上网及电子设备，但生活条件甚差。这些工人的身份证明文件、旅游证件、手机及提款卡都被收起，陷入被奴役的状态。

警方在记者会上公布的片段中，显示“职员”工作环境恶劣，他们的工作间是以纸皮间开，睡觉也在同一地点。他们在地上铺上床褥席地而睡。

在当地警方安排下，被救出的中国人食宿已有着落。他们将逐人接受警方查问。

克罗地亚警方称，就这宗案件当局与中国及斯洛文尼亚政府合作良好，会向受害人提供协助。

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