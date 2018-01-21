台反制M503砍航班 郁慕明：测底线得看自身实力

大陆日前片面开通M503北上航线，引起蔡政府不满，决定暂缓春节加班机当作反制。对此，新党主席郁慕明表示，当局的作为影响对岸不大，反而带给数万台胞诸多不便，总而言之，要搞测试底线的把戏，还得先评估自身实力。

据中时电子报报道，郁慕明在昨（20日）接受News98电台节目“民意新连线”专访，藉机表达对蔡政府反制大陆航线的看法。他说，大陆开通M503航线并无越过海峡中线，且促进交通本有益于两岸人民交流，现在遭到蔡政府抗议真的是“无事生非”。

郁慕明表示，蔡政府不接受“九二共识”，两岸中断官方交流，各搞各的倒也相安无事。然而，台湾今天迳自取消航班，等于是对大陆挑衅，若再继续升高冲突，甚至放任极端份子威胁攻击三峡大坝，之后大陆民意的压力恐怕会爆发。万一逼到军方发动演习，切断台海的油气输送带，可能连实际武统都不需要了。

他强调，“想要测底线，想要升高对立，要先看看自己的实力。”

郁慕明解释，所谓的维持现状不可能太长久，台湾未来不是走向统就是走向独，而且答案显而易见，大部分人皆认为统的可能性较大。然而，蔡政府倒行逆施，执意亲美日、抗大陆，将统派、台商、台生、台胞、军公教、劳工放在对立面，如此下去，台湾无疑只会继续向下沉沦。

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