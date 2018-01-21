春运返程火车票将迎抢票高峰，专家支招小窍门

21日消息， 按照“春运购票日历”，今天，2月19日(正月初四)的火车票将正式开售，春运返程火车票即将迎来“抢票”高峰。由于今年春节时间较晚，相对于节前分散的客流，今年节后的春运，务工流、学生流、探亲流等返程客流将重叠，返程抢票压力或大于节前。

据中新网报道，从春运首日火车票开抢以来，“抢票”就持续成为舆论热话题。1月15日，中国铁路总公司发布消息称，截至1月14日，今年春运铁路第一轮售票高峰多项指标创历史新高。

1月12日当天12306网站全天提供余票查询服务720亿次，日页面浏览量(PV)达813.4亿次，全天发售车票1029.7万张，均创历史新高。

目前，节前车票的拼抢已告一段落，节后返程“抢票”高峰将至。以上班族为例，由于今年春节假期结束日期为2月21日(正月初六)，因此，从1月22日开始，旅客要想着购买春节返程上班的车票了，这一天可以购买2月20日(正月初五)的返程车票，1月23日购买2月21日(正月初六)的返程车票，以此类推。

需要提醒的是，相比于节前火车票，节后返程车票可能更难抢。根据交通运输部此前的介绍，2018年春运客运量将继续高位运行，预计节前客运相对平稳，但节后易形成客流高峰。

有分析称，2018年春节是2月16日，较2017年晚19天。节前，由于各大中小学集中在1月中、下旬放假，在进入春运前将分散大部分学生客流，节前整体客流相对平缓；节后春运将形成大批务工流、学生流、探亲流、旅游流等返程客流的交织重合，返程抢票压力也将大于节前。

从春运车票预售开始，各种“抢票攻略”就在网络上出现。其实，从火车票预售规律和往年惯例来看，抢购火车票确实有一些“窍门”可循。

据中国铁路客服中心工作人员介绍， 12306网站放票时间点为21个，每天上午8点至下午6点期间，每个整点和半点均有新票起售，旅客需记住购买车次的放票时间，做好抢票准备。

对于车票开售之际没有抢到票的旅客，还有三次“捡漏”机会需要关注。

第一次是起售45分钟后，部分未及时支付的票源将返回票仓；第二次是开车前15天，是退票高峰期；最后一次是开车前48小时和24小时，售票系统往往会放出部分剩余车票。

此外，今年铁路部门还推出了网络购票的接续换乘服务，当旅客发现目的地无票时，可使用接续换乘查询途中换乘一次的部分列车余票情况，也可满足出行。

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