《人民日报》称西方之乱凸显制度缺陷

中国官媒《人民日报》今天发表评论文章，称西方出现的种种乱象显示其制度存在缺陷。

文章称，一段时间以来，占据西方主流媒体重要版面的是频发的枪击案和暴恐袭击、愈演愈烈的“通俄门”等负面新闻。“西方之乱”确有其制度根源。

该文章称，西方之乱的原因，首先是资本逻辑产生贫富分化。资本在经济全球化中的获利远远超过劳动。西方工人在面临制造业外移带来就业压力的同时，还要应对移民涌入、商品输入带来的“饭碗”之争。不满、怒气在西方民众中日益滋长，致使街头冲突、暴力事件等乱象频现。

文章写道，其次是异化民主导致低效政治。资本主义民主政治制度常因基因缺陷而出现民主异化，导致低效政治。金钱污染政治、政治回报金钱，在很大程度上侵蚀了西方国家的治理能力。

文章又称，西方的个人主义催生价值冲突。自由主义在西方社会并未“踩刹车”，而是肆意滋长，甚至滑向狭隘的个人主义，引发诸多价值冲突。例如，个体利益与社会利益的冲突。美国大片渲染的是个人英雄主义，街头篮球流行的是个人单挑。在这种文化的浸淫下，自然会出现个体价值遮蔽社会利益的现象。

文章最后写道，根治“西方之乱”，要从其制度根源入手。正如西方学者所指出的，世界需要一位“现代马克思”。

免费试阅14天