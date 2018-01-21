台外交部：优先争取以观察员身份出席WHA

第142届世界卫生组织（WHO）执行委员明天在日内瓦召开，外界质疑台湾外交部为何不在执委会提案。台外交部今天表示，将争取以观察员身份出席5月的世界卫生大会（WHA）为优先目标。

据联合新闻网报道，从2009年起，台湾连续8年受邀以观察员身份参与WHA。但因大陆打压，去年台湾未能获邀请参与WHA。

民进党多位立委日前呼吁，外交部应积极洽请友邦在执委会提案，让台湾加入WHA；自由时报报道，台湾医界联盟基金会执行长林世嘉说，请友邦协助在执委会提案的成本很低，外交部却不做；台湾联合国协进会理事长蔡明宪批评，不在执委会提案，今年接到WHA邀请函的机率就更低。

外交部发言人李宪章上午告诉记者，今年将争取受邀以观察员身份出席5月召开的第71届WHA为优先目标，做法上会让台湾医卫实力被看见，并让国际社会及各界人士充分了解台湾的立场、听到台湾的声音。

李宪章表示，去年WHA结束后，外交部与卫福部等相关部会立即会商今年的推案，并持续透过驻外馆处及各国驻台机构寻求协助。多个友邦及理念相近国家，已采取具体行动，包括向WHO干事长或秘书处进行接洽。

李宪璋说，外交部也持续跟关心这个议题的民间团体及医卫专家交换意见，共同努力争取国际支持。今年WHA的推案做法及相关国际文宣工作已筹备多时，会适时向各界说明。

前总统陈水扁执政时期，政府曾在2002、2006年，洽请友邦向WHO执委会提案，盼执委会将邀请台湾以观察员身份参加WHA列为WHA临时议程，2008年则是请友邦向WHO执委会提案，促世界卫生条例中纳入台湾，直接联系通报；但都遭到中国大陆或亲中国家阻挠而未果。

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