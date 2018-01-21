13岁女常离家出走 被父铁链锁脚三天三夜惊动公安

贵州一名父亲因女儿经常离家出走，一时情急用一根两米多长的铁链，将一颗十余斤重的铁锭绑在偷手机的女儿左脚上三天三夜，惊动公安介入。事后女儿曾也保证不再离家出走。但仅仅两天后，女童又离家出走了，且下落不明。

据星岛日报报道，事发在去年12月18日下午，在贵阳宅吉路永安寺街梦想典城小区旁，一名13岁的女孩姜琪琪（化名）脚上拴着一根两米多长的铁链，另一端是一颗十余斤的圆柱形铁锭。路人经过时见状，怀疑女孩受到了虐待，帮其报警。

姜琪琪的父亲姜涛（化名）指，事件因发现离家出走被寻回的女儿，手上多了部从网吧偷来的手提电话，一时气急，姜涛把女儿带回家后，用铁链铐在女儿脚上，并电焊上了一块十余斤的铁锭。“偷手机不对，就想教训一下她，我是做电焊的，就给她焊上了铁链。”

女童的嫲嫲指，女童今年13岁，就读初中一年级，很不听话，经常离家出走。但被铐脚链是唯一一次，被父亲在屋里关了三天三夜。第四天她没去上学，背着书包到垃圾回收厂请人帮他解开链子，但那些人知道她的情况，不敢给她解。刚好被路人看到，就报了警。

姜琪琪的家人找了很多地方，至昨日仍未见其踪迹。嫲嫲表示，孙女这次期末考也没去参加，离家出走这么多天不知道在哪里，天寒地冻的，她很担心。

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