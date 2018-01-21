去年中国汽车销量达2887.9万辆，连续九年居全球第一

据人民日报报道，记者从中国商务部获悉：2017年汽车市场运行态势良好，呈现“新稳旧快”态势。汽车市场加速由高速增长向高质量发展转变，汽车市场的发展更加协调、平衡。

“新稳”是指新车市场保持平稳发展。2017年中国汽车销量达2887.9万辆，同比增长3%，再创历史新高，连续九年居全球第一。汽车消费结构进一步调整优化，新能源汽车销售增速达53.3%，自主品牌乘用车市场份额提高了0.7个百分点。“旧快”是指二手车市场保持快速增长。在2016年快速增长的基础上，预计2017年二手车交易量将超过1200万辆，同比增速达到20%左右，活跃二手车政策效果正在加速显现。

同时，汽车消费规模不断扩大。2017年前11个月，限额以上单位汽车类商品零售额接近3.8万亿元，同比增长6%，占同期限额以上单位消费品零售额的26%，汽车在稳增长、扩消费中发挥了关键作用。

2017年，商务部加快推进汽车流通领域供给侧结构性改革。一是发布实施《汽车销售管理办法》。打破汽车销售品牌授权单一体制，实行多样化销售模式，鼓励发展共享型、节约型、社会化汽车流通体系，平衡零供关系，强化消费者权益保护。二是大力活跃二手车市场。三是扎实推进汽车平行进口试点取得实效。四是推进报废汽车回收拆解行业改革。

免费试阅14天