中国经济十强城市：上海广州站上新台阶，天津或跌出前五

上海、北京、天津近日陆续公布2017年经济数据，中国前10强城市的排名也逐渐清晰。上海GDP总量首次突破3万亿，在全国城市中稳居第一位。北京、深圳、广州作为“2万亿俱乐部”成员，依次排在上海之后。最大的“意外”落在天津身上，由于天津2017年经济增速腰斩，大概率将被重庆超过，跌出全国前五之列。

据澎湃新闻报道，如果把十强城市的2017年GDP数据相加（未公布的按2016年的数据计算），占全国经济的比重达到23.3%，接近1/4，对中国经济的分量可见一斑。由此，它们经济的丝毫变动也格外引人关注。

2016年，经济总量排在全国前十位的城市依次是上海、北京、广东深圳、广东广州、天津、重庆、江苏苏州、四川成都、湖北武汉、浙江杭州。目前，还未公布2017年经济数据的有重庆和杭州，据澎湃新闻测算，全国前十强城市应该不会发生变化。

2016年，排在第10位的杭州GDP为11313.72亿元，排在第11位的南京GDP为10503.02亿元。2017年，南京预计实现地区生产总值11700亿元左右，增长8%左右。如果杭州完成2017年初提出的经济增长8%左右的目标，2017年GDP将突破1.2万亿元，不会被南京超过。

从经济增速来看，2016年，在全国经济面临较大压力的情况下，十强城市的GDP增速全部跑赢或持平全国平均水平。但在2017年，有地方未达全国平均线：北京经济增速为6.7%，低于全国0.2个百分点；天津实现3.6%的增速，低于全国3.3个百分点。

根据上海统计局发布的数据，2017年上海生产总值完成30133.86亿元，按可比价格计算，比上年增长6.9%。由于经济转型升级的缘故，从2015年以来，上海GDP增速就降到7%以下的水平，在6.8%、6.9%的增速“徘徊”。在这样的形势下，上海突破3万亿大关实属不易。

上海市统计局副局长汤汇浩在发布会上表示，GDP总量3万亿元对上海而言，是首次达到这个水平，这反映了上海经济平稳增长自然出现的情况。上海经济发展的水平和质量以及对长三角和周边地区的引领辐射带动作用，这是比3万亿元这个表面数字更重要的因素。“3万亿元是很重要的，这是一个阶段性成果，新的起点。”

迈上新台阶的还有广州市。1月11日，广州宣布预计2017年GDP为2.15万亿元，增速达到7%以上。实际上，在广东省统计局对2016年经济数据进行修订之后，广州已经达到19805.42亿元，非常接近2万亿大关。

比广州更早突破2万亿的是深圳。经修订过后，科技企业云集的深圳市2016年新增585.98亿元产值，跃居广州之前，甩开广州273亿元。根据目前最新的数据，深圳2017年GDP将达到2.2万亿，再次拉开与广州的差距，坐稳全国经济总量第三城的位置。

从各地的发展速度来看，未来两年经济有望迈上新台阶的当属北京和重庆。1月19日，北京公布经济数据，2017年实现地区生产总值2.8万亿元，按可比价格计算，比上年增长6.7%。这一经济体量和增速与上海2016年的情况相当，北京有望在2018年宣布GDP突破3万亿。而且，值得注意的是，北京和上海的差距在缩小，由2016年的2509.52亿元缩小到2017年的2133.46亿元。

重庆2016年GDP为17740.59亿元，增速达到10.7%。2017年重庆政府工作报告提出的当年经济社会发展预期目标为：全市生产总值增长10%左右。按照重庆近年来GDP增速领跑中西部甚至全国的发展态势，有望在2019年宣布GDP突破2万亿。

按照2016年全国城市GDP排名，天津以17885.39亿元的生产总值，排在全国第五位。当年，天津经济增速为9.0%，按照这一发展态势，外界对天津在2017年经济总量突破2万亿曾经充满期待。

但就在1月11日，天津滨海新区宣布更改统计口径，由注册统计口径调整为在地统计口径，2016年GDP由原来的10002.31亿元，调整为6654亿元。滨海新区“挤水分”之后，1月19日，天津宣布全市经济数据，2017年完成生产总值18595.38亿元，按可比价格计算，比上年增长3.6%，天津经济增速出现大幅下滑，经济增量为710亿元。

由此，在2016年GDP就逼近天津的重庆，大概率将在2017年赶超天津。据计算，2016年，重庆GDP仅比天津少144.8亿元，如果重庆能完成2017年提出的增长10%左右的目标，GDP将超过1.9万亿，坐上全国经济总量第五城的位置。

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