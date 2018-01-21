空客中国首次迎来中国籍CEO 系天津"下海"官员

空中客车进入中国市场三十三年来，第一次迎来本土化最彻底的新掌舵人——中国籍的首席执行官徐岗。

据21世纪经济报道，徐岗加入空客前是共青团天津市委书记，并曾任天津保税区管委会党组成员。此番脱离公务员体系“下海”，并成为一家世界五百强外企的高管，徐岗面临着多重挑战。

入职仅仅两周后，1月19日中午，徐岗第一次以空客CEO身份在中国媒体面前亮相，坦承自己的角色之变与心路变化。徐岗直言自己面临着众多挑战，其一是如何在新时期把空客在中国的业务与发展做好，毕竟在空客中国前两任CEO博龙与陈菊民任内，中国与空客的合作不仅越来越紧密，订单量也惊人。站在“巨人”的肩膀上前行，无疑要求徐岗做得更加出色。而中国市场之变，恰恰是徐岗即将面临的重大挑战。

“空客绝不是仅仅把中国看成一个市场，而是把中国看成一个创新中心，一个可以携手同行的合作伙伴。”徐岗表示，他加入空客后想的更多的是，如何在中国诸多重大战略中发挥空客的作用，比如在“一带一路”倡议下空客能做些什么。

据21世纪经济报道记者了解，空客历年在华高管多为外国人，前CEO陈菊民是第一个华裔，不过其出任空客中国CEO时，已经入籍法国。而在波音、霍尼韦尔、泰雷兹等一众航空制造业巨头的中国区CEO至今无中国人出任过。

空客中国公司内部人士向21世纪经济报道记者表示，徐岗年轻有为，好学又有丰富的航空工作经历，当年曾多次去法国空客总部谈项目合作事宜，后来也多次与空客方面进行各种交涉交往，对空客的情况颇为熟悉。徐岗的风格平易近人，各层级人士对其印象良好。且因为其曾在美国芝加哥罗斯福大学攻读工商管理硕士学位，还获得了南开大学经济学博士学位，外语水平很好，与空客集团内部沟通交流顺畅。因此空客是考察了方方面面的因素才选择了徐岗作为新掌舵人。

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