上海市政协主席吴志明预计将卸任

（早报讯）上海市政协十三届一次会议今天上午9时开幕，给为期八天的地方两会（政协、人大）拉开序幕，市政协主席吴志明预计将卸任。

上海市政协本月15日举行十二届四十次常委会议，会议产生了新一届市政协委员名单，共835人。

根据已公开的名单，吴志明的名字并未出现在835名政协委员之列，这意味着66岁的吴志明即将卸任。

据新华网报道，上海市政协十三届一次会议昨天举行预备会议时，吴志明代表十二届市政协主持会议，并向新一届市政协全体委员和主席团成员表示祝贺，预祝市政协十三届一次会议圆满成功。

吴志明的名字，也没有出现在昨天公布的上海市政协十三届一次会议的主席团名单之中。

吴志明是中共前总书记江泽民的侄子。官方简历显示他长期在上海从政，曾任上海铁路公安局局长、中共党委副书记，上海市公安局党委书记、局长、武警上海市总队第一政委、中共上海市委常委、政法委书记等职。

他在2013年1月出任上海市政协主席，任期刚满一届。

此外，今年56岁的中共上海市委常委、宣传部长董云虎，入选十三届政协名单，并且进入十三届一次会议主席团。这显示，董云虎或将接替吴志明，出任新一届上海市政协主席。（联合早报上海特派员杨丹旭）

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