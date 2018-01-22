中国京津冀地区将降雪 中东部今起遇雨雪冰冻

中央气象台昨午（21日）发布消息，预计未来两天中国京津冀地区将出现一次降雪天气。今天（22日）起，整个中国中东部地区都将开启“雨雪冰冻模式”。

据中新社报道，北京自1981年至2010年的平均常年初雪日为11月29日。今年冬天，北京的初雪比常年晚了53天。

据中央气象台首席预报员张芳华介绍，近10年来看，北京最晚出现初雪的是2010年至2011年冬天，直到2011年2月10日才下当年冬天的第一场雪。

从此次降雪来看，北京昨夜将出现入冬以来首场全市性降雪天气，平原地区有小雪，西部和北部山区及南部局地有小到中雪。

降雪过后北京将出现持续低温天气，今天至周五（26日）平原地区最高气温降至零下四摄氏度至零下二摄氏度、最低气温零下11摄氏度至零下九摄氏度，山区最低气温零下17摄氏度至零下13摄氏度。此外，今天至周三（24日）有四级左右偏北风，阵风可达六至七级。

张芳华认为，公众对北京降雪期盼已久的一个原因是，北京从2017年10月23日至2018年1月20日，已经连续90天无有效降水。

有记录以来，北京最长的连续无有效降水日数达114天（1970年10月25日至1971年2月15日），近10年最长为108天（2010年10月25日至2011年2月9日）。

据了解，自今天起，整个中国中东部地区都将开启“雨雪冰冻模式”。

预计今天至周五，受较强冷空气影响，中东部大部地区气温普遍下降六摄氏度至10摄氏度，局地降温幅度可达10摄氏度至14摄氏度。

其间，最低气温零摄氏度线将南压至广西北部、湖南南部、江西北部到浙江北部一线，零下10摄氏度线位于甘肃东南部、陕西中部到河北南部、山东中部一线。

雨雪冰冻方面，明晚至星期天（28日），甘肃、陕西、山西、河南、湖北、山东、安徽、江苏、湖南、江西、浙江等地，将先后出现中到大雪或雨夹雪。

其中，陕西东南部、河南南部、湖北西部和北部、安徽、江苏南部、浙江西北部等地的部分地区有暴雪，局地大暴雪。

上述地区累计雨雪量有10毫米至30毫米，局地40毫米至60毫米；最强降雪时段在周三白天至周四（25日）夜间。青海东部、西藏东部和南部的部分地区有中到大雪，局地暴雪。此外，贵州、湖南等地的部分地区将有冻雨。

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