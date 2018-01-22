陈冯富珍料任全国政协常委

中国新一届全国政协委员名单预料将于下周产生。《星岛日报》今天（22日）引述消息人士透露说，世界卫生组织原总干事陈冯富珍由于具备国际影响力，并对中国医疗卫生体制改革贡献良多，有望成为新一届全国政协常委。

消息人士透露，虽然陈冯富珍已经70岁，但她执掌世卫10年，获得中国国家主席习近平、总理李克强高度评价，能够发挥独特的作用，因此获邀担任全国政协常委。

全国政协主席会议昨天（21日）在北京召开，原则通过了政协第十三届全国委员会委员人选名单（草案）。会议决定，将上述草案提请政协常委会第二十四次会议审议。

据悉，政协常委会即将举行，届时正式通过名单。

据消息透露，新一届政协委员原则上将遵守“七上八下”的年龄规定，即68岁退休，67岁连任。

港区政协委员约222名，将有60多人卸任。16名政协常委，也将有多人退任。

尽管如此，70岁的陈冯富珍则料获邀担任全国政协常委。陈冯富珍是香港首位女卫生署署长，回归之初处理了禽流感事件，2007年获中方推荐担任世界卫生组织总干事，成为首位担任该职的港人。

执掌世卫长达10年，她获得中央领导人高度肯定。

台湾民进党执政之后，2016年5月世界卫生大会召开会议，大会给台湾代表的邀请函中，首次提出“一个中国”原则。此外，习近平去年1月在日内瓦与时任世卫总干事陈冯富珍会面，赞扬世卫坚持“一个中国”原则。

去年7月，李克强会见卸任的陈冯富珍，并对她表示“高度赞赏”，评价她“致力维护全球卫生安全”“为中国医疗卫生体制改革提供了咨询和支持”。

陈冯富珍也表态，“愿运用专业所长，继续为中国深化医改、加强国际交流合作贡献力量。”

最近，她在中国内地颇为活跃，前往浙江、福建、广东参加各种医疗活动。

另一方面，盛传香港前保安局局长黎栋国、食物及卫生局前局长高永文也有望担任全国政协委员。高永文昨天没有正面回应传闻，称一直希望在其他岗位服务社会。

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