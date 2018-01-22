台当局阻大陆加班机 前蓝委：最愚蠢“苦肉计”

台湾陆委会副主委邱垂正昨天（21日）表示，暂缓两家中国大陆航空公司春节加班机申请，是正告对岸尽速改正并协商。对此，中国国民党前立委孙大千认为，这大概是有史以来最愚蠢的一出“苦肉计”。

中通社引述邱垂正受访时表示，台当局处理M503等航路引发的安全疑虑，为力促陆方严肃看待，必须针对两家飞高风险新航路的陆方业者暂缓春节加班机，当务之急是通过两岸飞安协商解决。

对此，孙大千在面簿贴文说，民进党此次借由暂不核准大陆航空公司春节加班机的申请，企图迫使对方尽速进行航线协商的作法，犯了严重的技术性错误。

他认为，陆委会要求对岸不要以广大台商为“人质”，但明明是台方以台商为“肉票”；明明照顾台商是台方的责任，竟然可以把过错都推给大陆。

孙大千质问说，这不是自取其辱的耍无赖吗？

此外，孙大千说，在发生M503航线争议的第一时间，他就已经提醒过民进党，应该谋定而后动。如果做不了什么狠事，就不要放什么狠话，更不要装什么狠角色。

他表示，既然目前已经把“苦肉计”学得不伦不类，那么就拜托好好领会一下“空城计”的精髓吧。

另一方面，台湾总统府前发言人陈以信则认为，大陆在自身的飞航情报区划设新航路，并没有义务与台湾协商。

目前旅居英国的陈以信前天（20日）投书媒体指出，大陆在自身的飞航情报区划设新航路，并没有义务与台湾协商。尽管国际民航组织（ICAO）建议，启动新航路须与周边受影响的飞航情报区事先协商，但并没有实质规范。

他指出，美国国务院除了呼吁两岸进行“建设性对话”，看不出将有其他动作。

陈以信也指出，台湾总统蔡英文竞选时曾承诺的是维持海峡两岸现状，而非目前的两岸僵局。若盼打破僵局，可以从民进党内的“大陆政策辩论”开始着手，借由讨论问题寻求出路。

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