人民日报批美国在南中国海是挑事者

（早报讯）中国官媒《人民日报》今天（22日）发表署名评论文章，就美国海军“霍珀”号导弹驱逐舰1月17日进入黄岩岛附近海域一事，批评华府在南中国海是“挑事者”。文章警告说，美方所谓“航行自由”行动只会导致中方在南中国海加强加快相关能力建设。

《人民日报》在题为“破坏南海稳定是不识时务的妄动”、署名“钟声”的评论文章中称，中国对黄岩岛及其附近海域拥有“无可争辩的主权”。美方军舰的有关行为损害中国的主权和安全利益。

此外，也对中方在有关海域开展正常公务活动的船只和人员安全造成严重威胁，违背国际关系基本准则，与中美两国两军关系稳定发展的势头背道而驰。

文章表示，美舰在南中国海“时不时炫耀武力，拿所谓‘航行自由’行动挑事，已经越来越掀不起波澜”。和平稳定是南中国海地区各方的共同利益，任何破坏性力量、破坏性行动，都只能受人厌弃。

文章说，南中国海当前局势的发展，“完全不是那些挑事者臆想的模样”，并指去年5月，中国和亚细安国家达成“南海行为准则”框架；去年8月，得到亚细安各国外长批准。

此外，去年11月在菲律宾举行的东亚合作领导人系列会议期间，中国宣布与亚细安国家启动“南中国海行为准则”案文磋商，“受到亚细安国家广泛欢迎”。

文章警告说，“任何兴风作浪之举最终都将被证明是徒劳的”“任何域外国家以任何方式干扰南（中国）海和平合作进程，都是自寻烦恼”。

文章表示，在南中国海当前局势平稳的背景下，美舰“不识时务的妄动”让世界清楚看到，究竟是谁不愿看到南中国海保持稳定，究竟是谁成为推动南中国海“军事化”的最大因素。

文章指出，目前，中国已与菲律宾建立南中国海问题磋商机制，并积极探讨海上合作。此外，中国与亚细安的海上合作今年也有望进一步扩大。文章引述新加坡国防部长黄永宏去年10月强调，指中国已经和亚细安方面达成一致，双方海军2018年将举行首次联合海上演习。

文章称，在这样一片和平、合作景象中，美国军舰“跑来肆意横行、寻衅滋事，真是不撞南墙不回头的意味”。

文章也说，美国利用南中国海问题给中国“找麻烦”已经不是一天两天了。对此，中国的立场历来是明确的，行动历来是坚决的，即中国维护本国领土主权和海洋权益的决心坚定不移，维护南中国海和平稳定的意志坚定不移，同争端直接当事方以对话协商解决问题的抉择也坚定不移。

文章指出，南中国海形势一年半前一度看似风雨欲来，中国未曾有过半点退缩犹豫，今日更不可能动摇“战略定力”。如果有关方面一再在本地区“无事生非、制造紧张”，最终只会让中方得出这样的结论：为切实维护南中国海和平，中方在南中国海的相关能力建设确实有必要加强、加快。

文章最后表示，美国如果期盼在东亚能有长期作为，“那就不要一再跑来撞南墙”。拿出真正的聪明智慧，以富有建设性的姿态参与地区事务，才有可能受到地区国家欢迎。

此前，中国外交部前天（20日）指责上述美国军舰在没有获得允许的情况下进入中国海域，表示“将采取必要措施”维护主权。

中国外交部网站以回答记者提问的形式，引述外交部发言人陆慷说，1月17日晚，美国“霍珀”号导弹驱逐舰进入中国黄岩岛12海里内海域。中国海军对美舰进行了识别查证，予以警告驱离。

陆慷说，美方军舰有关行为损害中国的主权和安全利益，对中方在有关海域开展正常公务活动的船只和人员安全造成严重威胁，违背国际关系基本准则：“中方对此表示强烈不满，将采取必要措施，坚定维护中国主权。”

同一天，据中国国防部网站消息，国防部新闻发言人吴谦也表示，当前，在中国和亚细安（中国称“东盟”）国家的共同努力下，南中国海局势不断趋稳向好。不过，美方却一再派遣军舰非法进入南中国海岛礁邻近海域，危及双方舰机和人员安全。他希望美方尊重中方主权，不要“无事生非，兴风作浪”。

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