雄安新区去年考古成果丰硕

雄安新区去年考古调查取得丰硕成果。河北省文物研究所昨天（21日）透露，2017年雄安新区考古调查全面掌握了雄安新区境内文物遗存总体分布情况，为雄安新区文物保护利用和考古工作奠定了基础。

据中新社报道，河北省文物研究所联合中国社会科学院考古所、故宫博物院、国家博物馆等单位成立雄安新区联合考古队，于去年6月至12月、对雄安新区全境33个乡镇的640个行政村约2000平方公里区域，进行了系统的考古调查。

考古队共调查登记各类文物遗存263处。其中遗址189处、墓葬43处，古代建筑15处、近现代文物16处。其中包括中国全国重点文物保护单位三处、省级文物保护单位七处。

据报道，这些文化遗存时代早到新石器时期，晚到明清时期，历代遗存都有发现。地下埋藏文物尤以新石器、战国、汉代为多，涉及城址、聚落址、墓葬、窑址等。地上遗存则多是明清时期的建筑、碑刻以及近现代史迹。

新石器时代前仰韶时代遗存包括安新留村遗址等，典型器物有陶釜和陶支脚。

新石器时代中期仰韶时代中期遗存有任丘市七间房乡任丘三各庄遗址，典型器物为彩陶钵、盆，多饰红黑彩。

新石器时代中期仰韶时代晚期遗存包括容城午方遗址、东牛遗址，典型陶器为筒形罐和彩陶钵等。

新石器时代晚期遗存包括安新申明亭遗址，遗物中以磨光黑陶器物最为典型。

上述遗址代表了此地史前文化发展的不同阶段，对研究白洋淀地区新石器时代文化的遗存编年、人地关系、环境变迁、文化发展与传播等都有重要意义。

另一方面，元明清时期雄安地区是京畿重地，受到京都文化的辐射和滋养，文化上呈现出异彩纷呈的繁荣景象。如陈调元庄园、陈子正故居、赵北口清代戏楼、山西村明代古塔等建筑保存完整，具有地域时代特征。

陈调元庄园位于安新县同口镇同口村村北，是一处具有民族风格的建筑。石灰灌顶，木质房架，高脊瓦檐，四廊走壁红柱红窗。

陈子正故居是现存一四合院及外跨西北两院，占地约860余平方米。计有正房三间、东配房两间、西配房两间、北院东西耳房各一间，为一典型的北方民居。

山西村明塔位于安新县三台镇山西村西北，共有七层，条砖砌筑。正面上额用砖雕刻“五印浮图”四字，顶层上面刻有“三台文笔”四字，工艺精细。

此外，作为“畿辅屏障”的雄安地区也是拱卫京师的桥头堡。雄安地区三县在明代时大规模地修筑城池，代表性的遗存有新安城、安州城、雄州城。

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