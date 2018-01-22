蒋万安证实吴敦义望他就不选台北市长再想想：我做的决定不会改变

中国国民党立委蒋万安上周公开表示不参选台北市长。他今天（22日）接受电台专访时，证实国民党主席吴敦义确实有问他要不要再想一下。尽管如此，蒋万安表示，自己还是很清楚地告诉吴敦义，“我做的决定不会改变”。

据联合新闻网报道，对于上周宣布不参选台北市长一事，蒋万安在专访中表示，自己“没有后悔”，未来也不会接受征召。

对于外界传言吴敦义曾劝进蒋万安，蒋万安则再次澄清“完全没有”。他表示，不管是吴敦义还是家人都尊重他的决定，并强调，自己“从来没有想过要参选”。

对于既然他从未想过参选，也没说过要选，为何还要去跟吴敦义报告，蒋万安解释说，虽然他从来没说要参选，但外界有很多揣测，民众也因为媒体报道常去问他，所以才要说明和澄清。

他也说，吴敦义一直都采取客观公正的态度，完全尊重他的决定。

至于为何选择在这个时间点说明，蒋万安解释，目前立法院临时会的重大议案都处理完了，只剩下总预算，这个会期也告一段落。所以在上周四下午税改协商完，去跟吴敦义报告后，隔天就对外说明。

对于曾经有哪些时刻曾想过要参选一问，蒋万安表示，从来没有。

蒋万安强调，就是因为外面有太多揣测，跑地方行程大家都在问，他才认为需要公开说明。

蒋万安表示，这就是临时会告一段落去思考做的一个决定，完全没有花太时间去评估，“我很清楚当下我要做什么我能做什么，我自己做一个判断。”对于这个决定，家人都支持。

对于外界认为蒋万安不选可能是因为民调输丁守中，或是与自身的蒋家血统有关。蒋万安澄清说，外界指他在担心这个担心那个都不是事实。如果他有顾虑，三年前就不会参选立委，所以这些考量都是多余且不必要的，也不是他的考量因素。

他表示，只考虑当下能做什么就做了这样的决定。

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