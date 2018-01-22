阿里巴巴等34个项目入驻重庆两江数字经济产业园

重庆两江数字经济产业园昨天（21日）开园。阿里巴巴等34个项目签约入驻，总投资额超183亿元（人民币，37.76亿新元）。

据中新社报道，重庆两江数字经济产业园总规划面积40.8平方公理，重点发展数字基础型、数字应用型、数字服务型三类产业。

数字基础型产业将以数据采集、存储、清洗、分析挖掘、可视化、交换交易等为重点，普及采集终端、建立完善数据采集体系。

数字应用型产业则将推进通信设备、电子元器件等电子信息制造产业的引进，并布局虚拟现实、可穿戴设备、人工智能等新兴前沿领域，增强面向物联网、可视计算等领域的技术服务和应用能力。

数字服务型产业将大力发展“互联网+”“大数据+”“智慧+”等新型业态，推动数字技术与现代服务业融合发展。

据报道，阿里巴巴1月11日已宣布高层级区域中心进驻重庆两江数字经济产业园。此外，也与两江新区签署合作协议，在深化新型金融、新型物流、跨境电商等领域合作的基础上，同步推进双方在数字经济重点产业领域、示范应用工程等方面的合作。

昨天签约入驻项目中，除阿里巴巴外，还涉及大数据、智能化、绿色环保、物联网等项目。

阿里云静态交通的合作伙伴浙江进取科技有限公司进驻产业园，将与重庆合作组建重庆市智慧停车管理平台。

中兴通讯股份有限公司副总经理姜以受访时说，中兴通讯将在重庆两江数字经济产业园建立云平台，接入物联网相关应用。未来计划将中兴通讯物联网联盟的100余家企业吸引到该产业园中，形成物联网产业生态。

重庆两江新区相关负责人表示，到2020年，入驻产业园的数字经济类企业预计达3000家以上。

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