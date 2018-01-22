紫金山天文台：超级“蓝”月全食将登全球天幕

中国科学院紫金山天文台今天（22日）透露说，本月31日晚，天幕中将会上演一场罕见的超级“蓝”月全食。届时，月全食、超级月亮、“蓝月亮”将组团亮相。

据中新社报道，在环太平洋大部分地区，都可以观赏到这一千载难逢的天文奇观。

中国科学院紫金山天文台科普主管胡方浩指出，“蓝月”并不是说月亮显现蓝色，而是指月亮在同一个月份之内第二次复圆，相对罕见，因此被西方人称作“蓝月亮”。肉眼观看，其实和平常的满月没有区别。

据其介绍，因两次满月之间相隔29.5天左右（即天文学上的“朔望月”），而阳历规定的每月天数为30或31天（2月除外），这就导致了一个时间差。

因此，平均每过32个月，在一个公历月中就会出现第二次满月，这就是“蓝月亮”。

胡方浩说：“‘蓝月亮’并不稀有，但如果‘蓝月’是一颗超级月亮，又同时发生月全食，那就是十分罕见的天象。上一次发生这种现象可以追溯到1866年3月31日。”

据报道，此次“蓝月”发生时，月亮恰在近地点附近。因此，这轮“更大更亮”的明月又被称作超级月亮。

在这场“三期叠加”的天文奇观中，最值得观赏的是月全食。

31日当晚，地球的阴影将会慢慢遮住明亮的玉盘，将“蓝月亮”变成“血月”。

胡方浩称，此次肉眼所见的月亮将是一轮耀眼的“红月”。这是因为太阳光中，红色光线的波长最长，受大气层散射和吸收的影响较小，它们可以穿透大气层，折射到躲在地球影子后面的月亮上，于是肉眼看到的月亮就变成了红色。

据介绍，此次月全食开始于北京时间晚上8时51分，持续1小时16分钟。

在这段时间内，只要天气晴好，全中国都可以欣赏到“血月”。而且全食过程发生在前半夜，不需要熬夜。

此外，在太平洋地区和北美西海岸地区，都能看到此次盛况。

胡方浩说：“月全食对于观赏的要求并不高，只要没有云层遮挡，在全食阶段能看到月亮的地区，都可以欣赏到。”

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