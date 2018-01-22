北京迎初雪 一夜了无痕

北京多地昨天（21日）入夜后迎来降雪。今天（22日）一早阳光普照，北京大部分地区已无积雪。北京市气象局表示，尽管雪落痕轻，但北京有多于10个人工站点观测到有降雪现象，意味着这场降雪已达初雪标准。

据中新社报道，北京早在去年10月29日就已入冬，但一直没迎来大范围降雪。自气象部门日前发布初雪将至的消息后，盼雪心切的北京民众可谓奔走相告。

然而，“雪姑娘”悄悄来到北京山区，又从平原地区匆匆而去，让不少家住城区的人连其影子都没看到，甚至怀疑到底下没下雪。

好在有家住延庆、门头沟、密云等地的民众纷纷“晒出”图片及视频，为“雪姑娘”正名：她来过，我看见了！

据北京市气象局通报消息，昨天入夜后，北京西部、北部山区出现降雪，半夜开始平原大部分地区飘雪。其中延庆、怀柔、密云、平谷、门头沟、昌平等地降雪相对明显，均为小雪量级，是京城入冬以来首场较大范围降雪天气，并达初雪标准。

北京1981年到2010年的30年平均初雪日为11月29日。与其相比，今年的初雪可算姗姗来迟，晚到了一个多月。

数据显示，昨晚7时至今早6时，北京全市平均降雪量0.1毫米，西北部0.5毫米，西南部0.2毫米，东北部0.1毫米，城区和东南部均为微量降雪。最大降雪出现在门头沟灵山1.9毫米。今早6时北京大部分地区无积雪。

北京的初雪标准为，当全市20个人工站中多于10个站点观测到有降雪现象；或城区五站（朝阳、海淀、丰台、石景山、观象台）均观测到有降雪现象；或城区五站中的三个或以上站点观测到有降雪现象，且至少一个站降雪量大于或相等于0.1毫米时，这样的雪才被定义为初雪。

这三个标准具备其中之一即可，因此昨晚的这场降雪就是今冬初雪。

尽管初雪转瞬即逝，但雪后北京就开启了冷冻模式。北京市气象台发布持续低温蓝色预警信号称，受持续补充冷空气影响，预计今天至周三（24日），北京将出现持续低温天气，平原地区日最低气温将低于零下10摄氏度，民众需注意防寒保暖。

免费试阅14天