降雪致京津冀大部分高速关闭

今天（22日）一早，降雪导致京津冀大部分高速公路关闭。其中，河北、天津高速全部关闭，北京多条高速出京方向关闭。

中新社引述河北高速交警总队官方微博今早7时40分许发布消息称，受到降雪影响，河北全省高速全部关闭。保定辖区部分站口开始间断放行大货车对路面积雪进行碾压。

天津市高速公路管理处官方微博7时许也发布消息称，该市境内的各条高速公路均因降雪封闭。

此外，北京市公安局公安交通管理局官方微博7时10分许发布消息称，受北京周边降雪影响，京平高速吴各庄至市界、京津高速台湖至市界、京沪高速大羊坊至市界等高速出京方向封闭。

据报道，昨晚（21日）开始，雪花纷纷在河北承德、廊坊、保定等地“报到”，各地民众在微博、微信上发布图片、视频庆祝。一些媒体通过网络平台发布大风、寒潮预警，提醒雪后出行注意事宜。

河北省保定市昨晚迎来今冬首场降雪。据保定市气象局专家透露，此次降雪为该市37年来“最迟冬雪”，而其它年份在11月份和12月份都有大范围降雪。

保定市民周小萌说，终于等来下雪，没有雪的北方冬天是不完整的，“我们看到雪居然高兴得像个南方人。”

另一方面，此次降雪在网络上掀起一股“晒雪热”，微博上有网友调侃：“嘴馋的要吃火锅，臭美的要拍照，浪漫的要堆雪人，闲不住的要打雪仗……”

河北省气象部门透露，昨天傍晚到夜间，河北共计68个县市出现0.1毫米以上降雪。截至今早8时，降水量最大为雄县5.8毫米。张家口、承德、唐山、秦皇岛等地出现积雪，积雪深度大部为二厘米至四厘米左右，大城最深达七厘米。

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