全球流感高发 北京口岸多措施加强防控

北京出入境检验检疫局今天（22日）发布消息称，2017年12月1日至今，该局共从入境人员中检出流感病毒核酸阳性116例，较2016年同期增长136.73%。

中新社引述统计数据显示，此次流感病毒主要来自日本、美国、加拿大、英国、法国以及香港、台湾等国家和地区。

检出的流感病毒类型则包括甲型H1N1、甲型H3N2亚型和乙型流感。其中，以乙型流感为主，占50.86%，甲型H3N2亚型和甲型H1N1亚型分别占25.86%和23.28%。

根据世界卫生组织2018年1月8日发布的全球流感疫情最新报告显示，北半球温带地区流感活动度持续增加。

目前，北美加拿大、美国流感活动度持续上升，且高于往年同期水平。欧洲北部、东南部以及中国、日本、韩国近期流感病例也在持续增加。

针对全球流感高发的态势，北京出入境检验检疫局加强口岸防控，采取多种措施。

一是加强口岸出入境人员体温监测、医学巡查。对可疑病例严格实施流行病学调查和医学排查，必要时采集样本送实验室检测，或转送指定医院诊治。

此外，也对可能被可疑病例污染的交通工具和区域做好消毒处理。

二是加强出入境人员健康服务。该局充分利用口岸电子显示屏、发放宣传资料等手段，加强旅行健康服务。特别是强化出境旅行医学咨询服务，开展流感防治知识及检验检疫政策宣传，提示出境旅客提前接种流感疫苗，提高旅客防病意识和能力。

三是做好一线人员个人防护。督导一线工作人员进一步加强检疫查验中个人防护和消毒处理，做好防护用品、消毒药品等物资的适量储备，确保口岸一线工作人员的健康安全。

四是完善检测技术保障。北京国际旅行卫生保健中心在做好出入境人员健康体检的同时，做好口岸可疑病例样本的实验室检测，为口岸传染病防控提供技术支持。

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