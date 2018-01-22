郑若骅披露南区物业三处没登记纪录改装 港议员促交代

香港律政司司长郑若骅昨晚（21日）深夜披露说，她持有港岛南区物业，有三处无登记纪录的改装，全部在买入物业时已经存在，已向屋宇署报告。

据香港电台今天（22日）报道，有香港立法会民主派议员翻查买卖合约，显示郑若骅买入单位时已签署确认，知悉物业有僭建，促请她全面交代。

公民党立法会议员陈淑庄表示，经过查册后发现，根据买卖合约条款，买方确认过物业，并以现状买入，郑若骅已签署确认。

此外，在文件附件中也指出，买方知悉物业内有僭建情况，郑若骅的丈夫潘乐陶代她签署有关附件。

陈淑庄说，郑若骅在去年8月底签买卖合约，到去年12月中签楼契。她质疑郑若骅是否“太忙”，因此上任后爆出丑闻才去检查物业的问题。

陈淑庄认为，郑若骅不应再以“唧牙膏”方式回应，应全面老实交代，并希望议员支持邀请郑若骅到内务委员会回应议员提问。

民主党立法会议员涂谨申则说，郑若骅不能回避议员，不到立法会解释大宅僭建问题。

他说，郑若骅以需要时间预备，缺席今天下午举行的司法及法律事务委员会会议，但她昨天却出席电台节目“解画”，是自打嘴巴。

涂谨申说，立法会有市民选出的不同党派代表，并形容议员会永远追着郑若骅，她永远都不能逃避。

他也指出，事件让政府公信力受损，质疑行政长官林郑月娥是否无法指令郑若骅到立法会解释事件。

另一方面，有建制派议员则认为，郑若骅有关物业只属改装间格，罪名小得多。

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