陆启用M503航线 近65%台民众认为对岸挑衅

两岸政策协会日前针对中国大陆开通M503北上航线，以及W121、W122、W123，三条衔接航线，在台进行民意调查，并于今天（22日）公布结果。该调查显示，有近75%的民众不赞成大陆片面开通M503航路，并有近65%的民众认为大陆的做法是对区域安全和现状的破坏与挑衅。

据联合新闻网报道，两岸政策协会日前针对中国迳自启用M503航路，委托决策民调中心进行调查，于1月19日至20日做访问，共访问1072人。

民调结果显示，台湾有74.2%民众不赞成大陆片面开通M503航路，仅有17.6%的民众表示赞成。同时，有60.2%的民众认为启用相关航路应该有两岸共识同意度。

民调也发现，有58.2%的民众认为M503航线的开通会影响两岸飞航安全；有67.5%的民众认为中国开通M503航线会严重影响台湾空域的国防安全；有64.3%的民众认为大陆的单方面决策是对区域安全和现状的破坏挑衅。

此外，有85.7%的民众支持对岸尽速与台湾沟通，确保两岸飞航安全。

另一方面，民航局日前宣布两家陆籍航空，包括东方航空与厦门航空，春节加班机176航班暂缓核准，恐影响台商返乡。

对此，民调发现有63.4%支持政府不核准飞行M503航线的航空公司春节加班机。有78.0%的民众认为大陆对台是不友善的。

不过，有61.1%的民众对台湾总统蔡英文的两岸政策表示不满意，仅有33.1%的民众表示满意。

民进党立委罗致政表示，对岸的做法恐怕是短多长空。虽然在短期内对台湾施压，但长期而言，民调结果显示大陆的做法与台湾民意背道而驰。

台湾智库咨询委员张国城则指出，此次M503事件显示大陆的对台政策，逐渐认为台湾民意并非陆方的考虑基础；其在意的不是台湾民众喜不喜欢它、支不支持它，而是怕不怕它。

因此，从陆方的角度来看，台湾愈多的民意反对大陆，可能反倒被视作是对岸的强硬态度已对台造成影响。

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