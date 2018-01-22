蓝皮书：北京居民主观幸福指数处于中等偏上水平

《北京社会心态蓝皮书：北京社会心态分析报告（2016-2017）》（下称蓝皮书）日前在北京发布。蓝皮书指出，北京居民主观幸福指数处于中等偏上水平。

据中新社今天（22日）报道，上述蓝皮书由北京市社会心理服务促进中心、北京市社会心理工作联合会，以及社会科学文献出版社共同发布。

本年度的蓝皮书以“社会认知”为主题，从四个层面：自我认知、家庭认知、群体认知、国家认知，对北京居民的社会认知特点进行调查分析。抽样调查全市16个区县，共获取有效样本2430个。

蓝皮书指出，主观幸福感指评价者根据自定的标准、对其生活质量的整体性评估。

数据显示，以五分制算，居民的主观幸福指数为3.31；总体看，北京居民的主观幸福指数为中等偏上水平。

此外，居民的生活满意度和积极情绪也处在中等水平，消极情绪比较少。

70后、80后居民，离异居民，外地农业户籍居民、无稳定工作居民的主观幸福感则较低。

人口学变量、人格因素、自我认知和社会认知等因素对主观幸福感也有影响作用，核心自我评价越高、社会信任感越高，居民的主观幸福感越强。

蓝皮书指出，72.6%的人认为自己的婚姻非常幸福，仅有1.2%的人认为自己的婚姻非常不幸福。

北京居民对婚姻质量的认知具体分析有三个特征。

一是平等协商的现代家庭观念占主导，79.9%的人同意“夫妻之间应该民主协商，共同承担家务”。

二是超过半数居民整体上满意家务分工状态，62.3%的人满意目前的家务分工。

三是多数北京居民与配偶冲突频率较低，首要冲突点为子女教育。

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