薄瓜瓜旧爱 陈云孙女南非秘嫁香港富二代

中共元老陈云的孙女陈晓丹，因曾与重庆前市委书记薄熙来的次子薄瓜瓜传出恋情，而被大众所知晓，但两人分手已久。据报道，陈晓丹日前在南非葡萄酒小镇斯泰伦博斯（Stellenbosch）秘嫁香港富二代，婚礼盛大而甜蜜。包括香港商人林建岳女儿林恬儿夫妇、杨受成的姪女杨永晴等都到场祝贺。

据联合新闻网今天（22日）报道，陈晓丹结婚的消息是在社交媒体Instagram上被公开的。

据公开资料显示，新郎AJ Mak毕业于美国卡内基梅隆大学（Carnegie Mellon University），目前任职M.R. Simak公司。该公司专做产品服装供应链管理和产品开发。

香港《苹果日报》指出，不少香港名媛当天都有出席，包括林恬儿、何正德夫妇及杨永晴等。

其中，陈晓丹好姐妹林恬儿在社交网站形容婚礼是“集合惊喜、美丽、高贵经典”，并向好友祝愿“之后的人生旅程充满爱及喜悦”。新郎的哥哥也在网上形容婚礼是“最美丽且最难忘”。

多张Instagram上的婚礼会场照片显示，穿着婚纱的陈晓丹挽着同父异母的哥哥陈小欣，进入婚礼会场，却不见陈晓丹的父亲、中国全国政协副主席陈元。

资料显示，35岁的陈晓丹毕业于哈佛商学院，在摩根士丹利任职，因与薄瓜瓜一段恋情而广为人知。

当年，薄陈这对情侣门当户对，两个人的爷爷都是开国元勋，所以恋情一度被大家看好。

网络还曾传出一组两人在2010年夏天高调出游西藏时的亲密照片。照片显示，两人在西藏全程由警车开道，享受特级待遇。

不过，在薄熙来落马前，薄陈已经分手。当时有媒体指出，薄瓜瓜在哈佛大学的同学称，早在薄熙来落马前几个月，陈晓丹已先提出分手。

另据香港《明报》报道，陈晓丹的父亲是陈元；陈元父亲为中共八老之一的陈云。1950年代，陈云主持中共计划经济工作，当时薄熙来的父亲薄一波是陈云的得力助手。

另一方面，据报道，陈晓丹的先生AJ Mak行事低调，从入学时间推测，AJ Mak较陈晓丹大一岁，今年为36岁。

据网上资料显示，AJ Mak在时装及批发公司M.R. Simak先后担任助理总监及业务发展总监。该企业在1981年成立，至今已有37年历史。

此外，该公司总部设在香港九龙红磡马头围道，分公司则设在深圳及浙江，专做产品服装供应链管理和产品开发，据传是麦家的家族生意，AJ Mak则是一般人眼中的“富二代”。

《苹果日报》指出，网上指M.R. Simak负责人是麦锦诚，但他与AJ Mak是否为父子关系，尚未被证实。

据报道，除打理家族生意，AJ Mak也与友人合伙组成Vectr Ventures公司，生意伙伴最少七人，分别负责新加坡、旧金山、挪威及香港的业务。

该公司位于香港上环。据网页信息显示，该公司应属创投公司，物色有潜力的初创企业，注资并助他们打入亚洲市场，至今已协助了37间公司，涉及范围包括虚拟实境（VR）技术等。

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