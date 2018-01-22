蔡英文：新北市要起带头作用

民进党在下届新北市长选举苦无强棒，据了解，总统蔡英文日前与党内派系餐叙时，透露对新北市长人选布局的忧虑与期待，并表示若民进党在台北市没有提名，新北市就是这次选举的指标，新北“一定要选到有气氛”，“要起到带头的作用”。她强调，新北人选布局非常重要，“若新北没有好的布局，会对民进党此次大选非常不利。”

据了解，去年十二月底开始，蔡英文分别邀请各派系立委和县市长于官邸晚餐，其中一场与会者包括台中市长林佳龙、基隆市长林右昌以及立委陈亭妃、陈欧珀、高志鹏；另一场参与者则包括立委庄瑞雄、蔡易余、苏震清等以英系为主的立委；也有的餐叙仅少数几名地方操盘手，民进党秘书长洪耀福以及曾任苏贞昌副县长的选对会召集人林锡耀也参与了部分场次餐叙。

其中游系与英系成员皆当面向蔡总统建议，直接征召党内“天王级”大咖参选，如前行政院长苏贞昌、游锡堃等；蔡总统会中无明确表态，仅说她理解目前情势，人选也会做评估。

洪耀福则在会中拿出一份党内去年底对新北市所做民调，结果显示，目前台上争取党内提名的立委吴秉叡、罗致政等人，支持度都输国民党新北市长可能人选侯友宜一大截。

据悉，对于这份民调，蔡总统会中大感忧虑，甚至直言“新北的局不能像现在这样（指民调大幅落后）！”她也提到，自己过去曾参选新北市长，“以民进党在新北市的支持者来说，不应该是呈现这种民调。”

会中讨论台北市长选情时，立委反映，绿营基层对台北市长柯文哲仍有反感，必须小心这种情况，蔡总统仅回应“我有观察到”。

林佳龙受访表示，因为双北巿长提名采征召制，尊重党中央的规划，相信若决定提名，应该会是强棒出击，而这也有助于拉抬全国各地竞选的气势。

一名与会者说，在谈到双北选情时，有人提到中生代目前选新北较吃力，一名中南部立委就表示，“那不然天王来啊”，也不用担心大家说五府千岁，因为这次是“王爷出巡”，蔡英文听到“王爷出巡”一词觉得很有趣，笑了一下，不过并没有回应。

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