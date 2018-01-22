面簿资深高管离职 返华计划再受挫

一直主导改善面簿与中国政府要员关系的面簿资深高管王黎离职，这将令面簿重新进入中国市场的计划再次遇挫。

据《明报》报道，知情人士称，王黎已于去年年底辞职，据指她离开面簿是由于个人原因，她希望回到美国。王黎于2014年被面簿聘用，帮助面簿与中国政界人士建立联系。她还负责安排并陪同面簿创办人扎克伯格与中国领导人会见，例如2016年3月，中央政治局常委刘云山接见朱克伯格时，王黎就陪伴左右。

据一位知情人士透露，目前由William Shuai接手王黎的工作。Shuai是王黎去年9月从领英挖角得来的。Shuai不单于领英负责处理中国业务，而且过去曾于发改委工作。

面簿长时间无法进入中国市场，但近年朱克伯格尝试采取不同办法去打入中国，除了找来像王黎或William Shuai这类“中国通”之外，去年又以非面簿名义，在中国推出一个名为彩色气球（Colorful Balloons）的照片共享应用程序。

朱克伯格本人就更经常向中国释善意，除多次访问中国外，又发布他以普通话录的视频、在雾霾天跑步经过天安门广场的照片等等。而去年底，中方也抛出了橄榄枝，国家网信办便表示，欢迎面簿进军中国，底线是须守中方法规。

免费试阅14天