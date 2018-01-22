新疆五年生产总值年均增长9%

新疆维吾尔自治区主席雪克来提·扎克尔22日称，新疆地区生产总值由2012年的7529亿元人民币（1552亿新元，下同）增加到2017年的10920亿元，年均增长9%，综合经济实力显著增强。

据中新社报道，雪克来提·扎克尔称，五年来，金融机构本外币各项存款余额由12423.5亿元增加到21753.1亿元，年均增长11.9%。农业基础地位得到巩固和加强，粮食实现了“全区平衡、略有结余”的战略目标，棉花在全国的优势和地位进一步提升，林果面积和产量居中国前列。以旅游、商贸、物流、电商、金融为代表的现代服务业快速发展，第三产业对经济增长的贡献率达到58.2%，成为推动经济增长的主要动力。

雪克来提·扎克尔称，基础设施条件极大改善，五年累计完成全社会固定资产投资5万亿元，年均增长13.5%。兰新高铁开通运营，新疆进入高铁时代。第三条出疆铁路通道库尔勒至格尔木铁路正加紧建设。京新高速全线贯通，新疆到内地有了第二条高速公路。新建改扩建机场9个，乌鲁木齐机场旅客吞吐量达到2150万人次，成为中国五大枢纽机场之一。4条地铁陆续开工，乌鲁木齐即将迎来地铁时代。电力装机容量由2968万千瓦增加到8249万千瓦，其中风电、光伏发电装机规模均居全国第二位。累计完成“疆电外送”1396亿千瓦时。

雪克来提·扎克尔称，扎实推进丝绸之路经济带核心区建设。喀什、霍尔果斯经济开发区建设初具规模，中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区及喀什、阿拉山口、乌鲁木齐综合保税区封关运营。加快乌鲁木齐国际陆港区建设，全面启动公铁海联运，首次实现丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路大贯通。打造中欧（中亚）班列乌鲁木齐集结中心，共开行中欧（中亚）班列1164列，目前已实现日均3列常态化运行。

报告还称，五年来，新疆民众生活显著改善。持续开展重点民生建设，连续多年民生支出占一般公共预算支出的70%以上，一大批涉及各族民众切身利益的民生难题得到解决。5年城镇新增就业累计232.5万人。城镇、农村居民人均可支配收入分别由19019元、6876元提高到30775元和11045元，年均分别增长10.1%、9.9%，居民收入增长总体高于经济增长。1300多万城乡居民告别危旧土坯房和棚户区，260万农牧民饮水安全问题得到解决，400余万农牧民用电条件显著改善。

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