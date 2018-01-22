银行造假案遭监管曝光 中国银行业不良贷款数据引发新一轮质疑

在中国银行业监管机构发现一家地方银行造假后，长期被分析师、投资者认为低估的中国不良贷款数据再次遭受质疑。

据彭博社报道，中国银监会上周五晚间通报称，上海浦东发展银行成都分行多年来向1,493家空壳企业授信775亿元人民币（160亿新元，下同），换取相关企业出资承担该分行的不良贷款。银监会发现，这家多年坏账为零的分行虚增利润，并捏造其他经营数据，以改善业绩和规避监管。

银监会对这家分行处以4.62亿元罚款，并表示涉案高管面临起诉。浦发银行在银监会通报后发布声明称，处罚金额已全额计入2017年度公司损益，承诺将加强合规和内部控制。

浦发银行股价周一上午在沪市一度下跌3%，为去年5月以来最大盘中跌幅。

银监会在新闻稿中称：“这是一起浦发银行成都分行主导的有组织的造假案件，涉案金额巨大，手段隐蔽，性质恶劣，教训深刻。”

此事引起人们对中国公司乃至地方政府财务、经济数据准确性的质疑。继辽宁省之后，内蒙古在本月承认虚报关键经济数据，促使中国国家统计局对地方数据展开核实。中国国家主席习近平此前表示，统计数字要“光明磊落”。

多年来，金融体系为支撑经济增长而大量投放低息信贷资金，不良贷款随之上升。据银监会数据，截至去年9月30日，中国银行业不良贷款率维持在1.74%不变。而中信里昂证券估计，2015年不良贷款率为15%至19%。

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